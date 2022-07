Marano, momenti di terrore in una palazzina: bimba perde conoscenza, ora è al Santobono

290 Visite

Momenti di panico e terrore poco fa in via Marano-Pianura. Secondo le testimonianze di diversi cittadini, una bimba di appena un anno e mezzo avrebbe perso conoscenza: alcuni vicini sarebbero accorsi, udite le grida della madre, e avrebbero praticato un massaggio cardiaco. Sarebbero stati allertati i soccorsi, non ancora giunti sul posto, e ciò avrebbe indotto le persone del luogo e la mamma ad accompagnare in auto la bimba al Santobono, dove è tuttora ricoverata. Si attendono notizie, con la speranza che siano positive per la bimba e i suoi familiari.













