Marano, Licciardi (Lega): “Chiederò ai vertici nazionali del partito di rimuovere i commissari per manifesta incompetenza”

Come ho avuto modo di scrivere in un comunicato stampa del fallimento dell’attuale commissione prefettizia, segnalando la sua inefficienze dovuta alla sua incompetenza, nel risolvere le gravi problematiche che attanagliano la nostra città, al punto che è riuscita a far rimpiangere Visconti e la sua combriccola. In risposta quest’inefficienza e incompetenza, annuncio che mi recherò dai miei referenti nazionali al fine di poter valutare se vi siano i presupposti che possano portare il prefetto di Napoli alla sostituzione dell’attuale “triade” commissariale. Per ciò che concerne la più grave delle nostre problematiche: l’acqua, raccogliendo il disagio delle famiglie maranesi che, al fine di arginare il disservizio che hanno vissuto, nel doversi rivolgere a privati che hanno rappresentato un esborso economico non programmato che, sicuramente, ha gravato sui bilanci familiari, spero e chiedo ai commissari di attuare tutte quelle misure che portino ad una drastica riduzione delle fatture, con l’intento di aiutare I cittadini attraverso misure concrete e non attraverso inutili passerelle politiche. Spero di cuore che I commissari non restino sordi all’esasperata voce dei cittadini, dei quali sono un umile portavoce.