Villaricca, lavori stradali appena conclusi: arriva Enel e distrugge il manto fresco. Il Comune blocca i lavori, sanziona la ditta e chiede il ripristino del tratto

Tratto di strada, corso Italia, appena rifatto dal Comune con lavori terminati ieri. Stanotte Enel, con un intervento non concordato, ha rovinato e in parte distrutto asfalto. L’ente cittadino, gestito da una triade commissariale, ha interrotto i lavori, sanzionato la ditta e sequestrato i mezzi. Asfalto fresco distrutto e tanta fatica, pure per reperire fondi, andati in fumo. E’ un malcostume che si verifica da tempo e che riguarda tante aziende. Bene ha fatto il Comune di Villaricca ad intervenire energicamente e a richiedere il ripristino del manto distrutto.













