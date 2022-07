TRECASE: Vuole il pacco alimentare a tutti i costi e un “no” scatena la sua rabbia. 43enne denunciato dai Carabinieri

96 Visite

Via Sciesa, Trecase. Sede della Protezione Civile dove i volontari stanno distribuendo pacchi alimentari. La fila è lunga, come quella della schiera di indigenti che in quel sostegno contano tanto.

Tra le persone in attesa un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Non è nell’elenco dei beneficiari e quando arriva al cospetto di una delle volontarie pretende che gli siano consegnati alimenti a sufficienza. Non solo, deve essere lui a scegliere la tipologia e la qualità.

La donna prova la via del dialogo ma serve a nulla.

Il 43enne non sente ragioni e parte con gli insulti. Poi spacca alcune insegne all’esterno della struttura. I carabinieri della stazione di Trecase sono già in strada, allertati da altri presenti che avevano compreso in anticipo che quella situazione avrebbe portato a nulla di buono.

L’uomo, quando si è visto accerchiare dalle uniformi, non ha fatto resistenza ed è andato via, non prima di essere denunciato per minaccia e danneggiamento.













