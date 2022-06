Giugliano, crisi idrica: in arrivo tre autobotti della Regione

192 Visite

Crisi idrica in tanti comuni e richieste di aiuto anche da Giugliano. Non solo a Marano, dunque, dove da mesi si registrano gravissimi problemi agli impianti, ma anche in alcuni punti della città di Giugliano, in special modo nella fascia costiera. Per fare fronte all’emergenza, come comunicato dal Comune, sono in arrivo tre autobotti, per un totale di 15mila litri di acqua, inviate dalla Regione Campania. La richiesta è stata formulata dal municipio della terza città della Campania.













