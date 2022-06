Zanfardino aderisce a Fratelli d’Italia, Schiano: “Progetto politico cresce”  

56 Visite

Benito Zanfardino, 46 anni, consigliere comunale in carica dal 2021, eletto con quasi mille preferenze alle scorse elezioni amministrative di Afragola, aderisce a Fratelli d’Italia. Farà parte del gruppo consiliare del gruppo del partito di Giorgia Meloni che conta già tre rappresentanti nel civico consesso. “Continua a crescere la nostra famiglia politica: l’ingresso di Benito Zanfardino impreziosisce il progetto di Fratelli d’Italia e testimonia la crescita di un partito che vuole coinvolgere chi conosce e ama il territorio e lo vuole migliorare in tutti i suoi aspetti. Sono sicuro che i nostri rappresentanti faranno un ottimo lavoro in consiglio comunale al servizio della città e soprattutto dei cittadini” afferma Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale e commissario di Fratelli d’Italia in provincia di Napoli nel corso dell’incontro avvenuto nell’aula consiliare di Afragola. “Ho scelto con entusiasmo di sposare le idee di Fratelli d’Italia, partito con idee chiare e coerenti che incarna i valori del centrodestra e sono sicuro che possiamo lavorare al meglio per il nostro territorio” ha detto Zanfardino.













