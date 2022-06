17 Visite

Alle 12 di venerdì viene svelato il calendario del prossimo campionato di Serie A. La nuova stagione comincia eccezionalmente il 13 agosto, per lasciare spazio al Mondiale in Qatar (21 novembre – 18 dicembre). L’ultima giornata è in programma il 4 giugno. Il Napoli esordirà in casa con l’Empoli.