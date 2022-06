Di Maio (il super moderato) ha deciso: fonda Insieme per il futuro. Con lui 35-40 fidi parlamentari: c’è anche Andrea Caso

165 Visite

Secondo quanto si apprende tra 35 e 40 deputati e senatori avrebbero già firmato l’adesione al nuovo gruppo parlamentare. Tra i dimaiani vi sarebbero i deputati: Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Andrea Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana, Filippo Gallinella, Elisabetta Barbuto, Iolanda Di Stasio, Alessandro Amitrano, Elisa Tripodi, Laura Castelli, Tiziana Ciprini, Manlio Di Stefano, Nicola Grimaldi, Dalila Nesci, Simone Valente, Andrea Giarrizzo, Marianna Iorio, Marialuisa Faro, Roberta Alaimo, Pasquale Maglione, Luciano Cadeddu e Margherita Del Sesto. Tra i senatori invece Emiliano Fenu, Fabrizio Trentacoste, Antonella Campagna, Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Simona Nocerino, Francesco Castiello, Gianmarco Corbetta, Cinzia Leone, Pietro Lorefice, Vincenzo Santangelo, Sergio Vaccaro, Daniela Donno.

Si tratta di attivisti pentastellati della vecchia guardia ma anche di deputati alla prima legislatura ma pronti a lasciare il movimento ora guidato da Conte. Secondo quanto si apprende dopo il dibattito sulle risoluzioni dopo le comunicazioni del premier Draghi verrà fatta la comunicazione ai presidenti di Camera e Senato con i numeri. Poi nelle prossime settimane, spiega una fonte parlamentare, ci sarà il varo del nuovo soggetto politico che dovrebbe chiamarsi “Insieme per il futuro”. Qualcuno ha subito ironizzato: Insieme per il futuro o per il secondo mandato?













