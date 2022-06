Somma Vesuviana, nasce il Borgo-Museo dell’area vesuviana

71 Visite

“A Somma Vesuviana nasce così il Borgo – Museo dell’area vesuviana, l’unico ai piedi del Monte Somma. Poche ore fa l’inaugurazione dell’opera realizzata dallo street – artist italo – argentino Francisco Bosoletti. Si tratta di pittura immersiva, di un grande capolavoro nell’Abside della Chiesa della Collegiata di Santa Maria delle Grazie, una delle più antiche di tutta l’area vesuviana. E’ un’opera d’arte concettuale a firma di uno dei più importanti street artist viventi a livello internazionale. L’opera si chiama “Antro” ed è stata dunque realizzata nell’Abside della chiesa antica che era in disuso. Dunque siamo in presenza di un recupero degli spazi ridati alla città attraverso l’arte e la creatività. Un lavoro durato ben 18 mesi e ringrazio al riguardo l’artista ma soprattutto le associazioni Tramandars e Amici del Casamale che hanno voluto e realizzato questo progetto. E all’ingresso dell’Abside è possibile collegarsi al QR-Code che da la possibilità di immergersi nell’arte di Bosoletti. Proprio Bosoletti aveva già realizzato una grande opera, l’Alma Memoria, un murales, in uno dei vicoli più importanti del Borgo. Una riproduzione di un importante quadro che fu trafugato dalla Chiesa. E nei mesi scorsi abbiamo inaugurato anche Ombrediluce, opera dell’artista sommese Mary Pappalardo. Uno storytelling della cultura di questo territorio. Un’opera permanente che al calare del sole si illumina. Scene retroilluminate ritraenti le tradizioni popolari dalla famosa Festa delle Lucerne alla Festa della Montagna ma anche la Tammorra, le nacchere. Inoltre nei pressi della stessa opera c’è il QR-Code che da la possibilità al turista di entrare nei monumenti della città con una parte multimediale, con tecnologia Phlay ideata e brevettata da Mario Amura, Direttore della fotografia, vincitore del premio Donatello”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.













