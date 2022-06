Neonata morta di fame e stenti in Sardegna: la mamma ha partorito in casa

147 Visite

Abbandonata su un lenzuolo in camera da letto, non le hanno dato neanche un po’ di latte e dopo qualche giorno la neonata è morta per denutrizione e incuria. La madre (28 anni), i nonni e una zia sono indagati per abbandono di incapace, ma è un’ipotesi di reato provvisoria, in attesa che nei prossimi giorni l’autopsia riveli che cosa è realmente accaduto nella casa di Burgos (750 abitanti, in Goceano, territorio fra le province di Sassari e Nuoro).