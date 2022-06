M5S, Cammarano: “Bene sentenza Tribunale, avanti con il Presidente Giuseppe Conte”

90 Visite

“La sentenza del Tribunale di Napoli mette la parola fine a una stagione di carte bollate e di polemiche interne che non fa parte del dna del Movimento 5 Stelle. I cittadini ci chiedono di occuparci della loro vita reale, del caro bolletta, dei salari da fame, della lotta ai cambiamenti climatici che mettono a rischio le future generazioni.” A dirlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano.





“Adesso andiamo avanti con il nuovo corso di Giuseppe Conte, con la nuova organizzazione sul territorio. Sempre a proposito della riorganizzazione mi preme fare gli auguri a Salvatore Micillo che è stato scelto come Responsabile Regionale del MoVimento 5 Stelle in Campania. La guida regionale di una persona per bene come Salvatore Micillo e quella a livello nazionale del nostro capo politico Giuseppe Conte, garantiranno un Movimento sempre più vicino ai cittadini e che possa ripartire dai territori” -conclude Cammarano.

