UCRAINA. Zelensky ha visitato due città sul fronte Est: “Orgoglioso di tutti quelli che ho incontrato”

04.27 Sito del ministero dell’edilizia russo sotto attacco haker

Il sito del ministero dell’Edilizia russo avrebbe subito un attacco haker domenica scorsa, quando cercando l’indirizzo su web appariva la scritta in ucraino “Gloria all’Ucraina”. L’agenzia di stampa Ria ha riportato le parole di un funzionario che ha affermato che i dati degli utenti erano protetti. Molte società statali e testate giornalistiche russe hanno subito sporadici tentativi di pirateria informatica da quando la Russia ha inviato le sue forze armate in Ucraina il 24 febbraio.

02.01 Media Germania: “Sanzioni della Russia contro Gazprom costeranno 5 miliardi ai contribuenti tedeschi”

Le sanzioni della Russia contro Gazprom Germania e le sue sussidiarie potrebbero costare ai contribuenti e agli utenti tedeschi 5 miliardi di euro in più all’anno per pagare il gas sostitutivo, secondo il settimanale Welt am Sonntag.

A maggio – ricorda il Guardian – la Russia ha deciso di interrompere la fornitura a Gazprom Germania; da allora l’autorità di regolamentazione dell’energia tedesca Bundesnetzagentur ha dovuto acquistare gas sostitutivo sul mercato per adempiere ai contratti di fornitura con i servizi municipali e i fornitori regionali. Welt am Sonntag riferisce che il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck stima che siano necessari 10 milioni di metri cubi in più al giorno, che attualmente costerebbero circa 3,5 miliardi di euro all’anno. Ulteriori costi derivano dal riempimento dell’impianto di stoccaggio del gas naturale di Rehden che Habeck ha ordinato mercoledì, ha affermato. Secondo il settimanale, i costi aggiuntivi verrebbero trasferiti ai fornitori di energia e ai clienti finali sotto forma di una tassa sul gas a partire da ottobre.

00.18 Regno unito conferma invio lanciarazzi a Kiev

Il Regno Unito fornirà all’Ucraina lanciarazzi con un raggio di 80 chilometri per contrastare l’offensiva russa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. Questi sistemi M270 MLRS “aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine”, ha affermato il ministero in una nota. La decisione è stata presa in “stretto coordinamento” con Washington. “Se la comunità internazionale mantiene il suo sostegno, l’Ucraina può vincere”, ha osservato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace. “La strategia della Russia sta cambiando e anche il nostro sostegno deve cambiare”, ha aggiunto, sottolineando che le nuove armi consentiranno agli ucraini “di proteggersi meglio dall’uso brutale dell’artiglieria a lungo raggio, che le forze di Putin hanno utilizzato indiscriminatamente per radere al suolo le città”. Il sostegno militare del Regno Unito all’Ucraina è stato finora di oltre 750 milioni di sterline.

00.17 Onu: “Promozione della Giornata della lingua Russa andrà avanti”

La promozione della Giornata della lingua russa andrà avanti come di consueto sui siti web e sui canali dei social media delle Nazioni Unite: ad affermarlo è stato il portavoce del Segretariato generale dell’Onu, Stephane Dujarric all’agenzia Tass.

La Giornata della lingua russa nelle Nazioni Unite è una ricorrenza istituita dall’Organizzazione dell’Onu per l’Educazione, la scienza e la cultura (Unesco) nel 2010 per “celebrare il multilinguismo e la diversità culturale e per promuovere la parità d’utilizzo di tutte le lingue ufficiali” delle Nazioni Unite. Viene celebrata il 6 giugno, giorno della nascita del poeta russo Aleksandr Sergeevich Pushkin.

00.55 Governatore: 60% oblast Zaporizhzhia in mano russa

Quasi il 60% dell’oblast di Zaporizhzhia è occupato dalle truppe russe: lo afferma il governatore Oleksandr Starukh, citato dal Kyiv Independent.

Parlando ieri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita nella regione sudorientale, Starukh ha spiegato che i russi hanno distrutto oltre 2.700 siti infrastrutturali nell’oblast e che 77 tra città e villaggi della regione sono senza elettricità a causa dei combattimenti.

00.25 Zelensky ha visitato due città sul fronte Est: “Orgoglioso di tutti quelli che ho incontrato”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto, nel suo consueto video quotidiano, di aver visitato due città vicino al fronte, dopo aver incontrato le truppe nella regione di Zaporizhzhya. “Sono andato a est. Eravamo a Lysychansk e Soledar”, ha detto Zelenskiy. “Sono orgoglioso di tutti quelli che ho incontrato, di tutti quelli a cui ho stretto la mano, di tutti quelli con cui sono entrato in contatto e che mi hanno espresso sostegno”.













