UCRAINA, POTENTI ESPLOSIONI A KIEV

06.00 Kiev, il sindaco conferma: “Esplosioni in due distretti”

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato su Telegram che la capitale è sotto attacco: “Le esplosioni in particolare riguardano i distretti di Darnytsky e Dniprovsky”. I servizi di soccorso sono già stati attivati e sono sul posto, ha aggiunto il sindaco.

05.25 Potenti esplosioni nella capitale Kiev

Una potente esplosione è stata udita nella capitale ucraina Kiev. Le agenzie locali di stampa riferiscono di diverse testimonianze convergenti. Una colonna di fumo si è levata da un quartiere della capitale. Dall’alba le sirene d’allarme per attachci stanno risuonando in molte città del Paese, inclusa Kiev.

02.30 Governatore Lugansk: “Russi bombardano i ponti”

I russi stanno bombardando i ponti sul fiume Siverskidonetsk per impedire che arrivino rinforzi e aiuti alle truppe ucraine impegnate nella dofesa di Severodonetsk. Lo ha detto il governatore della provincia di Lugansk, Sergej Haidai, ripetendo che i soldati ucraini hanno riconquistato zone della città.

00.20 Ucraina punta a far ripartire i campionati di calcio in agosto

Il presidente Zelensky ha dato il suo via libera, così la federazione calcio ucraina intente far ripartire i massimi campionati di calcio in agosto a dispetto della guerra e dell’invasione russa. Andriy Pavelko, presidente della federazione ucraina, ha detto di aver parlato, oltre che con il presidente, con i vertici di Fifa e Uefa per trovare un modo di far ripartire il calcio maschile e femminile in sicurezza.













