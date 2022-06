UCRAINA, NATO: PREPARARSI A UNA GUERRA LUNGA

78 Visite

Ore 06:40 – Medvedev, sanzioni vanno revocate per abbassare prezzo cibo

Intervenendo alla televisione Al Jazeera il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha parlato sui costi troppo alti degli alimentari per l’Occidente: «Le sanzioni alla Russia devono essere revocate per abbassare i prezzi alimentari globali», ha detto nell’intervista secondo la Tass. «Il tentativo occidentale di incolpare la Russia per la crisi alimentare globale è una bugia e la revoca delle sanzioni sarà sufficiente per abbassare i prezzi alimentari», ha detto Medvedev. «Per migliorare la sicurezza alimentare in tutto il mondo, per ottimizzare la situazione alimentare, dobbiamo rinunciare alle sanzioni reciproche e i prezzi inizieranno a diminuire», ha affermato.