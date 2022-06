UCRAINA, BIDEN: A KIEV MISSILI AVANZATI. ZELENSKY: PERDIAMO TRA I 60 E I 100 SOLDATI AL GIORNO

144 Visite

05.50 Zelensky: “Perdiamo tra i 60 e i 100 soldati ogni giorno”

L’Ucraina sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al canale americano Newsmax ripresa da Cnn e Tass. “La situazione nell’Est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo dai 60 ai 100 soldati e contiamo qualcosa come 500 feriti in combattimento”, ha detto Zelensky.

04.07 Mosca: in corso esercitazione forze nucleari

Le forze dell’esercito russo addette agli armamenti nucleari stanno tenendo un’esercitazione nella zona di Ivanovo. E’ quanto afferma l’agenzia di stampa Interfax citando il ministero della Difesa di Mosca. Nella regione a nord di Mosca sarebbero impegnati oltre mille uomini e cento veicoli tra i quali gli Yars in grado di lanciare missili balistici intercontinentali.

04.04 Biden: “Continueremo a rafforzare lato orientale Nato”

“Continueremo a rafforzare il fianco orientale della Nato con forze e capacità degli Stati Uniti e di altri alleati. Proprio di recente, ho accolto con favore le richieste di adesione alla Nato da parte della Finlandia e della Svezia, una mossa che rafforzerà la sicurezza complessiva degli Stati Uniti e della regione transatlantica grazie all’aggiunta di due partner militari democratici e altamente capaci”. Lo scrive il presidente Joe Biden nell’editoriale sul New York Times.

03.36 Biden: “Pace in Europa è vitale per gli Usa”

“E’ nel nostro vitale interesse nazionale garantire un’Europa pacifica e stabile e far capire che il potere non fa la ragione. Se la Russia non pagherà un prezzo pesante per le sue azioni, invierà ad altri aspiranti aggressori il messaggio che anche loro possono impadronirsi del territorio e sottomettere altri Paesi”. E’ un altro passo dell’editoriale di Joe Biden sul New York Times. “E potrebbe segnare la fine dell’ordine internazionale basato sulle regole e aprire la porta all’aggressione altrove, con conseguenze catastrofiche in tutto il mondo”, aggiunge Biden.

02.45 Biden: “Nessun segno che Mosca voglia usare armi nucleari”

Gli Stati Uniti “al momento non hanno alcuna indicazione che la Russia abbia intenzione di usare armi atomiche in Ucraina, sebbene la retorica di Mosca sullo spettro del nucleare sia di per sé pericolosa ed estremamente irresponsabile”. Lo ha scritto il presidente americano Joe Biden in un altro passaggio dell’editoriale sul New York Times, ribadendo che “qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto su qualsiasi scala sarebbe completamente inaccettabile per noi così come per il resto del mondo e comporterebbe gravi conseguenze”.

02.24 Dagli Usa a Kiev gli M142 Himars: “Ma non per attacchi in territorio russo”

Saranno gli M142 Himars (High Mobility artillery rocket system) i sistemi missilistici ad alta tecnologia che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina per sostenere la resistenza contro l’avanzata russa nel Donbass. Gli Himars hanno una gittata di 80 chilometri. La precisazione arriva da un alto rappresentante dell’amministrazione Biden: “Questi sistemi serviranno a respingere gli attacchi russi, ma non saranno usati per attacchi in territorio russo”, ha detto il portavoce.

Un M142 Himars in una base Usa in Arabia Saudita: è sono le batterie missilistiche che riceverà Kiev da Washington (afp)

02.17 Biden sul Nyt: “Non vogliamo rovesciare Putin né una guerra Nato-Russia”

“Non cerchiamo una guerra tra Nato e Russia. Per quanto non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo”. Lo ha scritto il presidente americano Joe Biden nel lungo editoriale sul New York Times. “Finché gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo direttamente coinvolti in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe. Non stiamo incoraggiando o consentendo all’Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia”, ha sottolineato Biden.

02.00 L’annuncio di Biden: “Daremo a Kiev sistemi di missili più avanzati”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che gli usa forniranno a Kive dei sistemi missilistici di tecnologia più avanzata “per colpire obiettivi strategici”. “Forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzate che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione gli obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina”, ha scritto Biden sul New York Times. Biden non ha specificato di che tipo di missili si tratti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS