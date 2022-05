UCRAINA, ZELENSKY: DICHIARARE RUSSIA STATO TERRORISTA

93 Visite

Ore 06:06 – Media: «Ue verso divieto import petrolio russo via mare» Nuova stretta nei confronti per l’economia russa. L’Ue si appresta a proporre il divieto di import di petrolio della Russia via mare, ritardando le restrizioni alle importazioni da un oleodotto di Druzhba che fornisce l’Ungheria di greggio russo. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la commissione europea ha inviato una bozza di proposta rivista ai governi nazionali.

Ore 06:04 – Leder ceceno annuncia: «Controlliamo completamente Severodonetsk» Continua anche se a rilento la conquista di territori ucraini. A essere sotto il pieno controllo dei russi ora è la città di Severodonetsk, nella regione orientale ucraina di Lugansk. Lo ha annunciato il leader ceceno, Ramzan Kadyrov. «Severonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. D’ora in poi gli abitanti non sono più in pericolo», ha scritto Kadyrov sul suo canale Telegram.

Ore 06:02 – Salvini in Russia: lo stupore e il fastidio a Palazzo Chigi per il viaggio a Mosca (Marco Galluzzo) Sono più le domande che le reazioni. Perché sarà vero e in fondo anche scontato, se non altro per ragioni di necessaria cortesia istituzionale, che Matteo Salvini non potrà non informare Mario Draghi di un eventuale viaggio a Mosca. Ma le domande, e più di una punta di imbarazzo che si abbina alle stesse, riguardano tutti gli interrogativi possibili sulla visita. Compresa quello della sua effettiva praticabilità. «È una notizia che si commenta da sola», rilevano con una punta di fastidio, sconcerto e persino d’ironia a Palazzo Chigi. Qui l’articolo completo

Ore 06:00 – La Russia rivendica il controllo totale sulla città di Lyman Ministro della Difesa russo sostiene che l’esercito di Mosca abbia ottenuto il totale controllo della città di Lyman, nell’est dell’Ucraina. Le forze armate di entrambi i Paesi stanno combattendo ormai da giorni in quelle zone. Secondo l’intelligence britannica, la conquista della città ha un alto valore strategico per i russi: oltre a essere la sede di un importante nodo ferroviario, potrebbe comportare una condizione di vantaggio per la gestione dell’offensiva nel Donbass permettendo ai russi di avanzare nella regione dell’Oblast.













