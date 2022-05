Operazione ‘Alto impatto’ Rione Sanità: controllati 42 veicoli sottoposti a sequestro 10

32 Visite

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e i motociclisti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Sanità.

Nel corso dell’attività, in via Sanità, via Vergini, via Santa Maria Antesaecula, via Stella e nelle strade limitrofe, sono state identificate 58 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllati 42 veicoli di cui 10 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e 4 sottoposti a fermo amministrativo per guida senza patente e guida senza casco protettivo.

Sono state altresì contestate 23 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, per guida senza patente e per mancanza dei requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.













