UCRAINA, NAVI RUSSE CARICANO GRANO. ZELENSKY CHIEDE EMBARGO SUL PETROLIO DI MOSCA

Ore 04:40 – Foto satellitari mostrano navi russe che caricano grano

Nuove foto satellitari proverebbero il saccheggio del grano ucraino da parte dei russi. Lo scrive la Cnn. Le immagini sono state scattate sul porto di Sebastopoli, in Crimea: si vedono due navi portarinfuse battenti bandiera russa che attraccano e caricano quello che potrebbe essere grano ucraino rubato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di «rubare gradualmente» i prodotti alimentari ucraini e di cercare di venderli.

Le nuove immagini di Maxar Technologies, datate 19 e 21 maggio, mostrano le navi — la Matros Pozynich e la Matros Koshka — attraccate accanto a quelli che sembrano essere silos di grano, con il grano che si riversa da un nastro in una stiva aperta. Secondo il sito di tracciamento navale MarineTraffic.com, entrambe le navi hanno lasciato il porto: la Matros Pozynich sta navigando nel Mar Egeo, affermando di essere diretta a Beirut, mentre la Matros Koshka si trova ancora nel Mar Nero.

È difficile sapere con certezza se la nave sia stata caricata con grano ucraino rubato, ma la Crimea, annessa alla Russia, produce poco grano, a differenza delle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia, ricche di colture, immediatamente a nord. Funzionari ucraini e fonti industriali hanno riferito alla Cnn che le forze russe nelle aree occupate hanno svuotato diversi silos e trasportato il grano a sud.

«Le persone che non sono esperte non capiscono che i colloqui al vertice devono essere preparati a fondo e l’ordine del giorno deve essere concordato da entrambe le parti, altrimenti non c’è bisogno di parlare», ha affermato il diplomatico di Mosca, ripreso dall’agenzia Tass. «Non siamo stati noi a bloccare i colloqui. Alcuni contatti sono in fase di attuazione e ci aspettiamo in un certo senso risposte dagli ucraini alle proposte formulate qualche tempo fa», ha aggiunto Polyansky.

Ore 01:53 – La first lady ucraina Olena Zelenska lancia programma supporto psicologico

La first lady ucraina Olena Zelenska ha annunciato il lancio di un programma nazionale di supporto psicologico. «Nessun ucraino, che sia un adulto o un bambino, può essere sicuro che si sveglierà domani — ha dichiarato in un video pubblicato sui social media —. Per tutte le cose che gli ucraini hanno vissuto nell’occupazione, al fronte, nei rifugi antiaerei, sotto i bombardamenti, all’estero, hanno bisogno di riabilitazione proprio come i feriti fisici». La moglie del presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che il governo ucraino svilupperà «rapidamente» il programma di supporto per la salute mentale in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).