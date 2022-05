UCRAINA, GLI USA RIAPRONO AMBASCIATA A KIEV

59 Visite

Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha espresso oggi a New York al segretario di stato Antony Blinken le «legittime preoccupazioni di sicurezza» di Ankara che Svezia e Finlandia «sostengano organizzazioni terroristiche», un riferimento ai curdi del PKK, organizzazione che la Turchia, gli Usa e la Ue considerano terroristica. «Ci sono inoltre anche restrizioni all’export su prodotti della difesa», ha aggiunto.

Sono in corso pesanti combattimenti nei pressi delle città di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e vicino a Sievierodonetsk, nella regione di Luhansk, dove è intervenuta l’Aeronautica russa a sostegno delle forze di terra con bombardamenti massicci, senza, secondo Kiev, ottenere avanzamenti significativi.

L’esercito ucraino ha riportato nuovi successi nella regione intorno a Kharkiv. Lo ha annunciato lo Stato maggiore di Kiev, secondo cui i militari hanno liberato il villaggio di Dementievka, nei pressi del confine russo, mentre combattimenti sono in corso nei pressi del villaggio di Dovhenke, circa 25 chilometri da Slovyansk.

Sono quasi 3 milioni gli ucraini «che hanno chiesto rifugio in Russia»: lo riferisce il capo del centro nazionale della Difesa di Mosca, Mikhail Mizintsev, citato da Interfax. «Ad oggi le richieste di evacuazione in Russia sono 2.756.034, arrivate da 2.135 città dell’Ucraina», ha detto il responsabile. Solo nelle ultime 24 ore, aggiunge, i rifugiati dalle regioni di Donetsk e Lugansk sono stati 17mila.

«Non andrò in Turchia, ma penso che andrà tutto bene»: lo ha detto Joe Biden ai reporter rispondendo ad una domanda sulle resistenze di Ankara all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.

«Inaccettabile»: così il premier canadese Justin Trudeau ha commentato la chiusura da parte di Mosca dell’ufficio della radio-televisione canadese Cbc come misura di ritorsione, sullo sfondo della guerra in Ucraina.

«Gli Usa, come gli alleati, sono pronti a lanciare un messaggio chiaro: non tollereremo nessuna aggressione a Svezia e Finlandia durante il processo di adesione alla Nato». Ad affermarlo è il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Per quanto riguarda l’opposizione della Turchia, Sullivan ha spiegato: «Siamo fiduciosi che le preoccupazioni della Turchia sull’adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato possano essere affrontate e superate, ne stiamo parlando in questi giorni con le nostre controparti».