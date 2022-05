204 Visite

Giugliano calcio in serie C. Accantonata l’ottima prova del weekend, questo pomeriggio nel match contro il Real Monterotondo ha portato a casa la vittoria e l’ingresso nella serie C.

La capolista del Girone G di serie D è stata sostenuta da tutti i suoi tifosi giuglianesi, che oggi la festeggiano.













