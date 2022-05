L’angolo della prof. Scuola, sesso e l’educazione ai sentimenti

65 Visite

A scuola si cresce in una piccola comunità ogni giorno: ci si confronta, si impara a “sentire” e a saper leggere ciò che si sente: emozioni belle e brutte, gioia, rabbia, disagio, paura tristezza.

Ognuna di queste sensazioni dovrebbe essere prima compresa e poi canalizzata nella giusta direzione senza prendere strade a volte errate.

I nostri allievi sperimentano ogni giorno anche la loro sessualità e spesso si ritrovano a fare i conti con qualcosa che è ancora purtroppo ritenuto “diverso”,” non normale”.

Provare attrazione verso lo stesso sesso, essere omosessuale, è considerato ancora oggi in alcuni contesti, qualcosa di sbagliato, qualcosa da nascondere e spesso da combattere.

Ogni docente allora dovrebbe dedicare del tempo ad “educare ai sentimenti” per restituire a ciascun allievo quella libertà di scelta che è insita nel concetto di felicità di ogni essere umano.

Oggi si celebra la giornata contro l’omofobia: occorre sensibilizzare su questo tema e far riflettere sulla bellezza dell’amore vero e sentito la cui purezza non deriva dall’incontro di un uomo e una donna al posto di due uomini o di due donne ma da ciò che si sente dentro.

Prof.ssa Annamaria Schettino













