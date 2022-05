UCRAINA, ODESSA: MISSILI CONTRO SITI TURISTICI

286 Visite

11:52 Nato: esercitazioni in Estonia con 15mila soldati, anche Finlandia e Svezia

Esercitazioni militari della Nato su larga scala, alcune delle più grandi mai realizzate nella storia dei Paesi baltici dall’alleanza militare, sono in programma oggi in Estonia. Il nome in codice è Hedgehog. Le esercitazioni si svolgeranno nelle prossime due settimane e coinvolgeranno 15mila soldati provenienti da dieci paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti e Finlandia e Svezia, che intendono aderire alla Nato. Nonostante siano state pianificate ben prima che la Russia invadesse l’Ucraina, le esercitazioni si stanno svolgendo in un momento di forte aumento della tensione tra Nato e Mosca. Lo riporta la Bbc.

11:45 Kiev, unità russe cercano di sfondare confine a Sumy

Questa mattina le truppe russe hanno cercato di sfondare il confine ucraino nella regione nord-orientale di Sumy, ma le unità di Kiev sul campo sono riuscite a respingere l’attacco costringendo i soldati di Mosca a ritirarsi oltre il confine. Lo rendono noto l’ufficio stampa delle Guardie di frontiera ucraine e il capo dell’amministrazione statale regionale di Sumy Dmytro Zhyvytskyi citati da Unian.

“Il nemico ha aperto il fuoco sull’area di confine del distretto di Shostka con mortai, lanciagranate, mitragliatrici e mitra”, ha scritto Zhyvytskyi.

11:26 Ue: L’Italia sarebbe gravemente colpita da eventuale stop al gas russo

“Le prospettive” di crescita per l’economia italiana “restano soggette a pronunciati rischi al ribasso” e, in particolare “in quanto uno dei maggiori importatori di gas naturale russo tra i Paesi dell’Ue, l’Italia sarebbe gravemente colpita da brusche interruzioni dell’approvvigionamento”. È quanto si legge nel capitolo dedicato all’Italia delle previsioni economiche di primavera della Commissione europea.

10:56 Baerbock: “Embargo al petrolio russo deve essere sostenibile”

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha detto che l’embargo al petrolio russo “deve essere sostenibile”, perché “le sanzioni potrebbero durare anni”

10:37 Odessa, missile contro siti turistici, tre feriti

Due adulti e un bambino piccolo sono rimasti gravemente feriti nell’attacco di un caccia russo contro alcune strutture turistiche. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax. “Il nemico continua ad attaccare il ponte danneggiato e non funzionante attraverso l’estuario del Dnestr. Ma colpisce i civili. Due adulti sono rimasti feriti e un bambino piccolo è rimasto gravemente ferito”, si legge nella nota del Consiglio della città che si affaccia sul Mar Nero.

10:27 Nato, diplomatici svedesi per convincere Erdogan

La Svezia ha deciso di inviare una delegazione di diplomatici in Turchia, per convincere Ankara a dire sì alla richiesta di ingresso nella Nato della stessa Svezia e della Finlandia. Lo annuncia a Svt il ministro della Difesa svedese, Peter Hultqvist, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva opposto un no alla richiesta di ingresso nella Nato dei due Pae

06.56 Zelensky, ‘operazione speciale” Russia è fallita, armate in stallo

“Ci stiamo preparando a nuovi tentativi da parte della Russia di attaccare il Donbass, per intensificare in qualche modo il loro attacco nel sud dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky convinto che gli occupanti russi siano in una situazione di stallo e che la loro “operazione speciale” sia fallita. “Gli occupanti ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta ‘operazione speciale’ è già fallita. Ma verrà sicuramente il momento in cui il popolo ucraino spingerà gli invasori al pieno riconoscimento della realtà”, ha aggiunto Zelensky in un videomessaggio come riportato dal Kiev Independent. “Gli attacchi missilistici russi di oggi sulla regione di Lviv, i bombardamenti di Huliaipil, Severodonetsk, Lysychansk, le città e le comunità della regione di Donetsk, tutta questa brutalità degli occupanti che l’Ucraina sta vivendo ogni giorno, porteranno solo al fatto che i soldati russi che sopravvivranno porteranno questo male indietro”, ha aggiunto. “Lo porteranno in Russia, perché si ritireranno. È così che finirà tutta la febbrile attività dell’esercito russo”, è convinto il presidente.

02.50 Ucraina, il capo del Pentagono: sostegno incrollabile Usa a sovranità

Il sostegno degli Stati Uniti alla “sovranità e alle esigenze di sicurezza” dell’Ucraina è “incrollabile”. Lo ha detto il capo del Pentagono, Lloyd Austin, al ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov nel corso di una conversazione sulla situazione sul campo di battaglia.

Ore 01:41 – A Severodonetsk bombe su un ospedale, 9 feriti

Le forze russe hanno sparato contro ospedale di Severodonetsk: a riportarlo è il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhii Haidai. Secondo Haidai, 9 civili sono rimasti feriti e hanno ricevuto cure mediche presso il nosocomio, che ha continuato a funzionare durante i bombardamenti. Sono stati 11, nell’ultimo giorno, gli attacchi di artiglieria a Severodonetsk: «I russi hanno bombardato case, un impianto chimico, una scuola e un ospedale», ha concluso.