UCRAINA, ZELENSKY: VINCERE PER PREVENIRE CARESTIA GLOBALE

Il problema per Ankara, emerso anche al vertice Nato dei ministri degli Esteri che si tiene a Berlino, è “l’appoggio di Svezia e Finlandia al Pkk/Ypg”, considerata un’associazione terroristica. Il presidente finlandese, Sauli Niisto, ha chiamato l’omologo russo Vladimir Putin per discutere dell’ingresso nell’Alleanza Atlantica. Il Cremlino: “Adesione è errore”. Intanto caccia russi hanno preso parte a esercitazioni per respingere un finto attacco aereo nell’enclave russa di Kaliningrad.