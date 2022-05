UCRAINA, DRAGHI: E’ ORA DI COSTRUIRE LA PACE, RUSSIA E USA TORNINO A PARLARSI

68 Visite

“È giunto il momento di chiedersi come arrivare alla pace. Ma deve essere la pace che vuole Kiev»: lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi reduce dall’ incontro con il presidente Usa Joe Biden . Il premier ha risposto alle domande nel corso di una conferenza stampa. Si è parlato di come intraprendere il percorso di pace ma anche di energia, rapporti Europa-Usa, quadro economico. Ecco, nelle parole di Draghi, il punto sui principali argomenti dell’agenda politica. «L’incontro è andato molto bene. Biden ha ringraziato l’Italia come partner forte, alleato affidabile, interlocutore, credibile e io l’ho ringraziato per il ruolo di leadership in questa crisi e la grande collaborazione che c’è stata con tutti gli alleati». Draghi giudica del resto Gli Usa «Una nazione ancora indispensabile».

Il percorso di pace – «È giunto il momento di chiedersi come costruire la pace. La guerra era Davide contro Golia, ora non c’è più Golia: la Russia non è invincibile». Ma lungo quale percorso far tacere le armi? «Le parti siedano al tavolo: la Russia ma anche gli Usa: Washington deve sforzarsi di arrivare al tavolo». Un punto fermo è anche il fatto che l’Ucraina ha ormai guadagnato una posizione negoziale forte. «Quindi il primo punto è come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che vuole l’Ucraina, non una pace imposta da altri”.