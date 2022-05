105 Visite

Giudice di pace, raggiunto l’accordo tra i sindaci del comprensorio. L’intesa è stata trovata nel pomeriggio presso il comune di Giugliano nel corso della riunione tra i sindaci dei Comuni di Mugnano, Melito, Qualiano, Calvizzano, Villaricca e Giugliano.

Al vertice tra gli Enti, in videoconferenza, ha partecipato anche l’onorevole Andrea Caso che ha annunciato l’impegno da parte del Ministero della Giustizia a contribuire con un finanziamento di 100mila euro. L’obiettivo di tutti i Comuni è di mantenere l’ufficio giudiziario a Marano. Quindi spetterà, ora, ai commissari dell’ente maranese sciogliere gli ultimi dubbi del contenzioso in atto con alcuni privati, che vantavano crediti per centinaia di migliaia di euro.













