UCRAINA, KIEV: RUSSI HANNO RUBATO 400 MILA TONNELLATE DI GRANO

06.26 Ucraina, ricevuti 4,5 mld euro dai partner internazionali

L’Ucraina ha ricevuto dall’inizio della guerra 4,5 miliardi di euro in aiuti finanziari dai partner internazionali. Lo ha detto il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. Lo riferisce Ukrinform.

06.05 Ucraina: grave incidente stradale, almeno 27 morti

Almeno ventisette persone sono rimaste uccise nello scontro tra un autobus, un camion di carburante e un’autovettura nella regione ucraina occidentale di Rivne. Lo rendo noto il ministero degli Interni ucraino, citato dai media locali

05.39 Australia sanziona 110 politici russi e separatisti

L’Australia ha imposto ulteriori sanzioni ad altri 76 politici russi e a 34 funzionari del governo ‘fantoccio’ installato nelle regioni ucraine separatiste di Donetsk e Lugansk. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri australiano Marise Payne. “Questi individui hanno violato la sovranità e l’integrità territoriale attraverso la loro affermazione dell’autorità governativa su aree dell’Ucraina senza l’autorizzazione del governo” di Kiev, ha detto Payne.

04.52 Colloquio Blinken-Truss, concordi su ulteriori aiuti

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri britannico, Elisabeth Truss. Lo rende noto il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha confermato il sostegno all’Ucraina “dove – ha detto – il coraggioso popolo ucraino continua a difendersi contro i brutali attacchi della guerra di aggressione di Putin”. Blinken e Truss hanno parlato dell’ulteriore assistenza a Kiev, sia in materia di sicurezza sia di aiuti umanitari, e hanno discusso delle “conseguenze economiche per coloro che continuano a offrire supporto finanziario o materiale alla guerra del Cremlino contro l’Ucraina”.

04.20 Media, Cremlino in allerta per complotto anti-Putin

Un gruppo di alti ufficiali dei servizi russi starebbe lavorando al defenestramento del presidente Vladimir Putin e a un piano per mettere fine alle ostilità in Ucraina. Lo riporta il giornale finanziario londinese City A.M. “L’idea che un golpe possa essere imminente è ulteriormente rafforzata dall’attività dei social media in Russia e nell’Europa dell’Est, che ha registrato un sovraccarico nelle ultime 24 ore”, scrive il City A.M. Inoltre analisti dentro e fuori la Russia hanno dichiarato che ci sono tutti i segnali secondo cui Putin presto dovrà far fronte a un golpe. Il presidente russo è definito “molto preoccupato” e ha rafforzato la sicurezza dentro e attorno al Cremlino, segno questo molto significativo, secondo l’esperto russo di sicurezza Andrei Soldatov, interpellato dal Cepa (Center for European Policy Analysis).

03.50 Kiev: oggi 4 corridoi umanitari per Zaporizhzhia

La vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, ha annunciato che per oggi sono previsti quattro corridoi umanitari per la città ucraina di Zaporizhzhia “se – ha spiegato – la situazione di sicurezza lo consentirà”. I corridoi sono stati pianificati da Mariupol, Lunacharske Circle, Tokmak e Vasylivka.

03.15 Kiev: russi hanno rubato 400mila tonnellate grano

La Russia ha rubato 400mila tonnellate di grano dai territori temporaneamente occupati dell’Ucraina, secondo il viceministro dell’Agricoltura ucraino Taras Vysotsky citato dal Kyiv Independent. Si tratta, secondo Vysotsky, di circa un terzo di tutte le scorte di grano degli oblast di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk. E se questo furto continuasse, afferma il viceministro, tali regioni potrebbero andare incontro a carestie.













