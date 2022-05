UCRAINA, JOHNSON: VOGLIAMO UCRAINA LIBERA

204 Visite

10.20 Johnson: “Vogliamo Ucraina libera, non svolta in Russia”

Il governo britannico non cerca “alcun esito” diverso da quello attuale nella politica interna russa come risultato del suo sostegno all’Ucraina contro l’invasione delle forze di Vladimir Putin, né vuole innescare “un cambiamento geopolitico” a danno di Mosca. Lo ha sottolineato il premier Boris Johnson in un’intervista al talk show Good Morning Britain su Itv. “Noi abbiamo avuto un ruolo guida per spingere il mondo verso un pacchetto di sanzioni più dure” antirusse solo perché “ci interessa il popolo ucraino che sta soffrendo” e riteniamo “totalmente ingiustificabile vedere un Paese libero invaso e devastato”, ha aggiunto. Il primo ministro Tory parlerà al parlamento di Kiev in mattinata.

10.11 Intelligence Gb: esercito mosca “significativamente più debole”

L’esercito di Mosca, spiega l’intelligence del Regno unito nell’ultimo rapporto, è ora significativamente più debole e l’invasione dell’Ucraina avrà un impatto duraturo su di esso poiché le sue truppe hanno subito un fallimento strategico e operativo. Tra il 2005 e il 2018 Mosca ha investito in sofisticati aerei, navi e armi di terra. Tuttavia, l’ammodernamento del suo equipaggiamento non ha consentito alla Russia di dominare l’Ucraina poiché i fallimenti nella pianificazione strategica e nell’esecuzione operativa hanno impedito di tradurre questa forza numerica in un vantaggio decisivo.

06.05 Mosca: più di un milione di ucraini portati in Russia

“Più di 1 milione di persone, tra cui quasi 200.000 bambini, sono state portate dall’Ucraina alla Russia dall’inizio del conflitto: lo ha detto il ministero della Difesa russo, secondo l’agenzia di stampa statale TASS. Ha aggiunto che quei civili “sono stati evacuati nel territorio della Federazione Russa dalle regioni pericolose” di Donetsk, Lugansk e altre parti dell’Ucraina. Non sono stati forniti dettagli sul luogo o sulle circostanze dei trasferimenti. L’Ucraina accusa le truppe di Mosca di portare civili contro la loro volontà in Russia o nelle aree controllate dai russi, cosa che il Cremlino ha negato.

04.50 Ue, altre banche russe usciranno da sistema Swift

Il sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia includerà il ritiro di “altre banche” dal sistema di transazioni Swift. E’ quanto ha confermato il capo della diplomazia europea Josep Borrell. Queste sanzioni riguarderanno “il settore bancario, ci saranno altre banche russe che lasceranno Swift”, e “nel settore energetico, stiamo lavorando per preparare proposte che ci permettono di limitare le importazioni di energia dalla Russia, soprattutto il petrolio”, ha detto il diplomatico in una conferenza stampa a Panama.

03.43 Pentagono, super generale russo nel Donbass

Il Pentagono ha confermato che il super generale russo Valery Gerasimov è stato al fronte nel Donbass la settimana scorsa.

“Sappiamo che c’è stato per diversi giorni la settimana scorsa”, ha riferito un alto funzionario della Difesa americana, precisando però di “non poter confermare” che il capo di Stato maggiore delle forze russe sia stato ferito, come invece dichiarato dal governo di Kiev

03.02 Usa, russi fanno ‘progressi minimi’ nel Donbas

Le forze russe nella regione del Donbass compiono “progressi minimi, hanno il morale basso e continuano ad avere problemi logistici”. Lo ha affermato un altro funzionario del Pentagono, aggiungendo che gli ucraini hanno ancora il controllo di Kharkiv. Le forze di Kiev “hanno svolto un ottimo lavoro nelle ultime 24-48 ore e sono riusciti a spingere i russi a circa 40 km a est di Kharkiv”, ha spiegato il funzionario Usa. Quanto a Mariupol, il Pentagono ha constatato che la città continua a subire attacchi aerei da parte delle forze russe.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS