Marano, con l’arrivo del bel tempo aumentano i problemi idrici sul territorio. Sono anni che va avanti così, ma le forze dell’ordine sono ferme e poco attente

Anche in via San Rocco siamo al quarto giorno di assenza di acqua nelle ore pomeridiani o serali: lo segnalano diversi cittadini. Analoghi problemi anche in via Corree di sotto e zone limitrofe. Nessuno sa niente. Ma ormai questi problemi si segnalano ormai da anni, non è chiaro se per colpa delle problematiche agli impianti o se a causa di furti d’acqua (irrigazione terreni e giardini e riempimenti piscine) o per un maggiore consumo nei periodi più caldi dell’anno, non supportati dagli attuali impianti. Da tre o quattro anni si segnalano questi disservizi e il Comune non dà risposte. Forse polizia municipale e carabinieri avrebbero il dovere di indagare, di fare luce su questi incredibili disagi. Le bollette idriche sono salate e il servizio è ormai pessimo. Bisogna voltare pagina e rendersi conto che l’ente cittadino non è più in grado di gestire il servizio acquedotti né tanto meno manutenere gli impianti.