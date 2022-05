UCRAINA, WASHINGTON: BIDEN A BREVE SARA’ A KIEV

146 Visite

06.03 Jill Biden incontrerà i rifugiati ucraini in Romania e Slovacchia

Alla fine di questa settimana la first lady americana Jill Biden farà visita ai rifugiati ucraini in Romania e Slovacchia durante un viaggio di cinque giorni che inizierà giovedì. Lo ha annunciato la Casa Bianca.

05.15 Nicaragua, Mosca contro nazisti appoggiati da Usa-Ue

“La Russia sta combattendo per la sua sicurezza, contro i nazisti che hanno preso il potere e stavano uccidendo persone in Ucraina”, ha detto il presidente nicaraguense Daniel Ortega citato dai media locali e ripreso dall’agenzia russa Tass.

05.05 Washington, visita Biden in Ucraina è solo questione di tempo

Adam Schiff, presidente del Comitato di intelligence della Camera degli Stati Uniti, ha detto alla Cnn che “è solo questione di tempo” prima che il presidente americano Joe Biden visiti l’Ucraina.

Domenica la presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev

04.50 Media, capo stato maggiore russo ha visitato il fronte

Il capo dello stato maggiore russo, il generale Valery Gerasimov, ha visitato la scorsa settimana postazioni in prima linea nell’Ucraina orientale nel tentativo di rinvigorire l’offensiva delle forze di Mosca. Lo riporta il New York Times, citando funzionari ucraini e statunitensi.

Inoltre, durante la sua visita Gerasimov sarebbe sfuggito sabato scorso a un attacco ucraino contro una scuola utilizzata come base militare nella città di Izium, controllata dai russi: circa 200 soldati, tra cui almeno un generale, sarebbero stati uccisi nel bombardamento ma Gerasimov era già ripartito per la Russia.

03.55 Vice comandante reggimento Azov: “Nell’acciaieria Azovstal restano molti feriti”

Sviastoslav Palamar, vice comandante del reggimento Azov, sta aiutando a difendere l’ultima sezione di Mariupol non occupata dai russi, e si è detto felice che le evacuazioni siano iniziate. “Ci sono macerie – ha detto all’agenzia Ap – Non abbiamo attrezzature speciali. È difficile per i soldati raccogliere lastre che pesano tonnellate”, ha detto. L’impianto di Azovstal è disseminato di mine, razzi, proiettili di artiglieria e ordigni a grappolo inesplosi, ha detto. La presenza di bambini e civili rende più difficile combattere e ci sono molte persone ferite nell’impianto.

02.10 Ucraina: media russi, bombardati due distretti di Donetsk

Le truppe ucraine hanno bombardato due distretti di Donetsk in 13 minuti. Lo riferisce attraverso Telegram, l’ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare di Donetsk del Centro per il controllo e il coordinamento (JCCC).

Alle 23.54 di domenica, le forze di sicurezza ucraine hanno sparato dal villaggio di Vodiane nella regione di Kuibyshev, e alle 00.07 da Krasnogorovka, quattro razzi sono stati lanciati nella regione di Kirov.

02.05 Esplosioni nella regione russa al confine con l’Ucraina, nessuna vittima

Due esplosioni sono avvenute lunedì nelle prime ore del mattino a Belgorod, la regione della Russia meridionale al confine con l’Ucraina, scrive Vyacheslav Gladkov, governatore della regione in un post sui social media. “Non ci sono state vittime o danni”, ha scritto Gladkov.













