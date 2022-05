Riparte domani il servizio delle linee ex Ctp, con quattro corse attivate da Air e dodici dall’Eav. Le linee erano ferme dal 20 dicembre scorso a causa della grave crisi che aveva colpito la società di trasporto pubblico, dichiarata fallita lo scorso 15 aprile.

È un altro passo avanti per il ripristino del servizio, ma anche una boccata d’ossigeno per il personale. Sono stati assunti a tempo indeterminato 430 lavoratori, 230 dei quali in Eav.