A Calvizzano la presentazione della guida per gli adolescenti sulle potenzialità e pericoli del web

Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10.00 presso il il Palazzetto dello Sport “PalaRaffaella” ubicato in Via Caduti di Superga, 1 in Calvizzano, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Casa Editrice I Nuovi Quindici e con l’Associazione “Adolescenze Estreme”, presenterà il libro denominato “Avanti Tutta”. Si tratta di un’interessante guida rivolta ai cittadini più giovani ed in particolare agli studenti dell’I.C. Marco Polo di Calvizzano, che si prefigge lo scopo di diffondere e promuovere temi di particolare attualità portando all’attenzione degli adolescenti le potenzialità e i pericoli nei quali si possono imbattere nella navigazione in Internet.

La guida suggerisce: come scegliere i siti da frequentare, come scegliere e tenere segreta la propria password, il galateo durante la connessione (cyber bullismo, troll, ecc..), aprire la mail delle persone sconosciute, non dare confidenza agli sconosciuti (truffe online), chiudere conversazioni che mettono a disagio (pornografia), non accettare incontri con persone sconosciute sul web (pedofilia) e raccontare ai genitori tutto quello che capita in Internet.



Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere e sensibilizzare le istituzioni scolastiche, gli alunni e le loro famiglie sul tema del corretto utilizzo di internet al fine di incentivare comportamenti corretti per scongiurare pericoli nei quali si possono imbattere gli adolescenti, organizzando il predetto evento al quale parteciperà la platea studentesca, i docenti dell’I.C. Marco Polo, i rappresentanti della Casa Editrice I NUOVI QUINDICI S.r.l, le famiglie, l’Associazione Adolescenze Estreme e l’Amministrazione Comunale. – spiega il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.