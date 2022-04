UCRAINA, ATTACCHI IN DIVERSE REGIONE. ZELENSKY: RUSSIA NON PRONTA PER I NEGOZIATI

54 Visite

06.04 Mosca: nuovi attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod

L’insediamento di Golovchino, nella regione russa di Belgorod, è stato nuovamente bombardato dall’Ucraina, secondo Mosca. Diverse strutture disabitate e quattro case sono state danneggiate e non ci sono state vittime, ha detto il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. Golovchino era già stato bombardato il 19 aprile, sempre secondo Mosca, con un bilancio di tre feriti. Ieri altre segnalazioni di presunti bombardamenti ucraini sempre nella regione dell’estremo occidente russo che confina a ovest e sud con l’Ucraina.

05.46 Bombardamenti su strutture civili a Mykolayiv

Le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici contro infrastrutture civili della città costiera di Ochakiv, nella regione meridionale ucraina di Mykolayiv. Lo rendono noto le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. L’amministrazione militare regionale riferisce che le truppe di Mosca hanno utilizzato lanciarazzi Smerch per colpire edifici civili e strutture residenziali. Il bilancio delle vittime è al momento di un civile ferito

04.23 Kiev chiede a Biden aiuti economici per due miliardi al mese

L’Ucraina chiede all’amministrazione Biden di fornire almeno 2 miliardi di dollari al mese in aiuti economici di emergenza, sostenendo che senza questi fondi la crisi umanitaria causata dall’invasione russa potrebbe aggravarsi in modo significativo. Lo riporta il Washington Post, ripreso dall’agenzia Ukrinform.

03.48 Coprifuoco notturno a Kiev

A Kiev è in vigore il coprifuoco notturno, dalle 22 alle 5 del mattino, dal lunedì al venerdì. In un post su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Pavliuk, ha motivato la decisione con la necessità di proteggere la popolazione dalle “azioni provocatorie” della Russia.

Resti di missili russi dopo i bombardamenti a Kharkiv (afp)

03.14 Kiev: “Terza guerra mondiale? Mosca sta perdendo”

La minaccia del pericolo di una terza guerra mondiale mostra che la Russia sta capendo che perderà nel conflitto in Ucraina, secondo il ministro degli Esteri ucraino.

“La Russia – scrive Kuleba sul suo profilo Twitter – perde l’ultima speranza di spaventare il mondo nel suo sostenere l’Ucraina. Da qui il discorso di un ‘reale’ pericolo di terza guerra mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina. Pertanto il mondo deve raddoppiare il sostegno all’Ucraina in modo da prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale”.

02.57 Kuleba: “Lavrov non è pronto per un negoziato serio”

“Non credo che Sergei Lavrov sia pronto per una trattativa seria” e che la Russia sia pronta a trovare “soluzioni al tavolo dei negoziati”. Lo dice in un’intervista all’Associated Press il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba. “Ma se vedrò un cambiamento nell’atteggiamento di Mosca e che sono pronti a cercare seriamente soluzioni reciprocamente accettabili, supererò il mio disgusto e mi siederò con lui a parlare”, ha aggiunto. Per Kuleba, prima Putin accetterà di incontrare Zelensky, più sarà probabile che si avvicini il momento della fine della guerra.”Ho fiducia nel mio presidente, è preparato e sa come negoziare”, ha insistito.

02.40 Zelensky: “Qui si decide il destino del mondo democratico”

“Tutti nel mondo, anche coloro che non ci sostengono apertamente, concordano sul fatto che è in Ucraina che si decide il destino dell’Europa, il destino della sicurezza globale, il destino del sistema democratico”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso.













