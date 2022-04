UCRAINA, MOSCA MINACCIA ATTACCO CHIMICO A ODESSA

309 Visite

6.00 Argentina, non imporremo ‘sanzioni unilaterali’

Il governo argentino non considera le sanzioni contro la Russia un modo efficace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri argentino Santiago Cafiero in un’intervista all’agenzia di stampa nazionale Telam e ripresa da quella russa Tass. Cafiero ha osservato che le leggi argentine nemmeno consentono al Paese di imporre “sanzioni unilaterali. D’altra parte, l’Argentina propone un ritorno al dialogo, calmando la situazione. Non crediamo che l’imposizione di sanzioni e blocchi sia un modo produttivo per raggiungere la pace, il dialogo e i negoziati diplomatici”, ha detto il ministro

05.15 Agenzia per energia atomica: da Kiev richieste aiuti per le sue centrali

‘Ucraina ha fornito all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) un elenco completo delle apparecchiature di cui Kiev afferma di aver bisogno per il funzionamento sicuro e protetto dei suoi impianti nucleari durante l’attuale conflitto: lo ha affermato il direttore generale dell’Agenzia, Rafael Mariano Grossi. I requisiti dettagliati delle apparecchiature presentati consentirebbero all’Agenzia di coordinare efficacemente e attuare la fornitura di sostegno all’Ucraina. Molti Stati membri dell’Aiea hanno espresso la disponibilità a offrire tale assistenza al Paese.

03.55. Mosca: 90 cittadini stranieri ‘in ostaggio’ su navi

Novanta cittadini stranieri sono “tenuti in ostaggio dai nazionalisti come scudi umani” in Ucraina. Lo afferma il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale russo.

“I nazionalisti ucraini continuano a tenere in ostaggio 90 cittadini stranieri di cinque stati come scudi umani”, dice Mizintsev citato dall’agenzia russa Tass. Secondo l’ufficiale, 76 navi straniere provenienti da 18 stati continuano ad essere bloccate in sette porti ucraini e non possono prendere il mare “a causa dell’elevata minaccia di bombardamenti e pericolo di mine creata da Kiev”.

03.18 Onu, Guterres in visita da Erdogan: “Turchia ha importante ruolo”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si recherà lunedì in Turchia, un Paese che svolge un importante ruolo di mediatore nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Lo afferma l’Onu in una nota spiegando che la visita precede quella di Mosca e di Kiev. “Il segretario generale si recherà in visita ad Ankara, in Turchia, dove, il 25 aprile, sarà ricevuto dal presidente Recep Tayyip Erdogan”, ha dichiarato l’Onu. La missione di Guterres proseguirà quindi a Mosca, martedì, dove incontrerà il presidente russo Vladmir Putin, poi giovedì a Kiev nel tentativo di mediare la fine dell’invasione russa.

01.15 Kiev: “Mosca minaccia attacco chimico a Odessa”

Mosca afferma che i servizi speciali dell’Ucraina starebbero pianificando un’operazione provocatorio con l’uso di sostanze chimiche nel porto Yuzhny a Odessa, per attribuirne la colpa alle forze armate russe e accusarle di aver preso di mira i civili. Affermazione che Kiev interpreta invece come una minaccia camuffata da avvertimento: sarebbero proprio le forze russe dunque a voler sferrare un attacco chimico sul porto ucraino, secondo il Kyiv Independent.

20.59 Ucraina, sale a 8 il bilancio delle vittime dei raid a Odessa

E’ salito a otto il bilancio di vittime dei raid missilistici russi di oggi a Odessa. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando di “18 o 20 altri feriti”.

20.49 Johnson a Zelensky: “Nuovi passi a sostegno del vostro Paese”

“Oggi ho parlato con il presidente Zelensky per aggiornarlo sugli ultimi passi che il Regno Unito sta intraprendendo in appoggio all’Ucraina. Stiamo fornendo ulteriori aiuti militari, tra cui veicoli per la mobilità protetta. Abbiamo varato nuove sanzioni contro esponenti dell’apparato militare russo. Riapriremo la nostra ambasciata a Kiev, dimostrando la nostra solidarietà al popolo ucraino. E il governo britannico sta contribuendo alla raccolta di prove sui crimini di guerra. La Russia deve rispondere delle sue azioni”. A riferire in questi termini del suo colloquio telefonico con il presidente ucraino è stato il premier britannico, Boris Johnson, su Twitter.

20.30 Zelensky: “Forte sostegno da Draghi, grazie Italia”

L’Italia “si è unita alla coalizione contro la guerra e sento un forte sostegno dal primo ministro Mario Draghi”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa. “La nostra relazione con l’Italia è cambiata in questa difficile situazione, l’Italia ci sostiene sia politicamente che con le armi e non ha paura di parlarne”, ha proseguito Zelensky. Il presidente ucraino ha parlato di uno “storico mutamento di approccio”, in un probabile riferimento ai rapporti tradizionalmente stretti tra Roma e Mosca. “Siamo tutti grati a Draghi e al popolo italiano”, ha aggiunto.

20.09 Zelensky: “Guterres a Mosca? Doveva venire prima qui, ma lo accoglieremo”

Antonio Guterres, che la prossima settimana sarà a Mosca, “dovrebbe prima venire in Ucraina, tra i massacri, sul terreno, per avere una percezione della realtà molto precisa”, ha detto Zelensky. “Lo accoglieremo, abbiamo fatto in modo che la sua posizione cambi e che ci sia un sostegno maggiore a favore dell’Ucraina. Non si può avere lo stesso atteggiamento rispetto all’aggressore e alla vittima, e dunque rispetto alla Russia e all’Ucraina. E’ la Russia che ha portato la guerra in Ucraina”.

20.00 Zelensky: “Noi non ci arrenderemo mai, russi come i nazisti”

“Noi ucraini non ci arrenderemo mai. Abbiamo dimostrato con i fatti che questo è l’unico modo per difendere la nostra libertà. I russi si stanno comportando in maniera analoga ai nazisti, torturando la popolazione. Le loro atrocità sono simili a quelle commesse dai nazisti, ricordo soltanto gli stupri“. Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky nel corso della conferenza stampa. “Questa guerra sarà scritta nei libri di storia”, aggiunge.













