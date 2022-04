UCRAINA, ZELENSKY: GRAZIE ITALIA, ASPETTO DRAGHI A KIEV. OTTO LE VITTIME DEI RAID A ODESSA

79 Visite

20.59 Ucraina, sale a 8 il bilancio delle vittime dei raid a Odessa

E’ salito a otto il bilancio di vittime dei raid missilistici russi di oggi a Odessa. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando di “18 o 20 altri feriti”.

20.49 Johnson a Zelensky: “Nuovi passi a sostegno del vostro Paese”

“Oggi ho parlato con il presidente Zelensky per aggiornarlo sugli ultimi passi che il Regno Unito sta intraprendendo in appoggio all’Ucraina. Stiamo fornendo ulteriori aiuti militari, tra cui veicoli per la mobilità protetta. Abbiamo varato nuove sanzioni contro esponenti dell’apparato militare russo. Riapriremo la nostra ambasciata a Kiev, dimostrando la nostra solidarietà al popolo ucraino. E il governo britannico sta contribuendo alla raccolta di prove sui crimini di guerra. La Russia deve rispondere delle sue azioni”. A riferire in questi termini del suo colloquio telefonico con il presidente ucraino è stato il premier britannico, Boris Johnson, su Twitter.

20.30 Zelensky: “Forte sostegno da Draghi, grazie Italia”

L’Italia “si è unita alla coalizione contro la guerra e sento un forte sostegno dal primo ministro Mario Draghi”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa. “La nostra relazione con l’Italia è cambiata in questa difficile situazione, l’Italia ci sostiene sia politicamente che con le armi e non ha paura di parlarne”, ha proseguito Zelensky. Il presidente ucraino ha parlato di uno “storico mutamento di approccio”, in un probabile riferimento ai rapporti tradizionalmente stretti tra Roma e Mosca. “Siamo tutti grati a Draghi e al popolo italiano”, ha aggiunto.

20.09 Zelensky: “Guterres a Mosca? Doveva venire prima qui, ma lo accoglieremo”

Antonio Guterres, che la prossima settimana sarà a Mosca, “dovrebbe prima venire in Ucraina, tra i massacri, sul terreno, per avere una percezione della realtà molto precisa”, ha detto Zelensky. “Lo accoglieremo, abbiamo fatto in modo che la sua posizione cambi e che ci sia un sostegno maggiore a favore dell’Ucraina. Non si può avere lo stesso atteggiamento rispetto all’aggressore e alla vittima, e dunque rispetto alla Russia e all’Ucraina. E’ la Russia che ha portato la guerra in Ucraina”.

20.00 Zelensky: “Noi non ci arrenderemo mai, russi come i nazisti”

“Noi ucraini non ci arrenderemo mai. Abbiamo dimostrato con i fatti che questo è l’unico modo per difendere la nostra libertà. I russi si stanno comportando in maniera analoga ai nazisti, torturando la popolazione. Le loro atrocità sono simili a quelle commesse dai nazisti, ricordo soltanto gli stupri“. Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky nel corso della conferenza stampa. “Questa guerra sarà scritta nei libri di storia”, aggiunge.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS