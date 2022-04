Scuola, all’istituto Falcone di Pozzuoli si celebra la giornata della Terra

188 Visite

All’Istituto Falcone di Pozzuoli indirizzo agrario, celebriamo ogni giorno il nostro pianeta nei banchi e all’aperto valorizzando e rispettando tutti i cicli che regolano la vita della natura.

Il rispetto della stagionalità delle varie colture che possediamo, il trattamento naturale che applichiamo ad ogni frutto preservando le sue qualità organolettiche, la cura per le nostre api, per i fiori e per tutte le specie vegetali che ospitiamo, sono una lezione quotidiana che svolgiamo insieme ai nostri allievi.

Siamo convinti che prendersi cura della nostra terra sia il passo fondamentale per prendersi cura di noi umani che in fondo, siamo ciò che respiriamo e mangiamo.

Prof.ssa Annamaria Schettino













