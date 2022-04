280 Visite

Napoli: In giro con patente contraffatta e un ordine di carcerazione pendente. Carabinieri arrestano 60enne

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 60enne di origine senegalese ma da anni residente in Italia. I militari lo hanno fermato a via Gianturco a bordo della sua station wagon. Alla richiesta di fornire i documenti l’uomo consegna la sua patente di guida, peccato che il documento fosse contraffatto.

I Carabinieri lo hanno così denunciato sia per guida senza patente che per uso di atto falso ma, durante gli accertamenti, è emerso come sul 60enne pendesse un provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata per “ricettazione e introduzione nello Stato italiano e commercio di prodotti con segni falsi” commessi a Castellammare di Stabia nel 2012.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS