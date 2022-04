UCRAINA, CIA: PUTIN POTREBBE USARE L’ATOMICA

182 Visite

«Ovviamente — ha aggiunto — siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile».

«Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d’arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa», ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta. Al momento, tuttavia, la Cia non ha segnali precisi che lascino pensare che Mosca si stia preparando a un attacco di questo tipo.

Ore 5.18 – Parlamentari repubblicani Usa visitano l’Ucraina

Due parlamentari statunitensi, esponenti del partito repubblicano, il senatore Steve Daines del Montana e la deputata di origini ucraine dell’Indiana, Victoria Spartz, hanno annunciato di aver concluso una visita in Ucraina, la prima da parte di membri del Congresso Usa dall’inizio del conflitto militare in quel Paese. I due repubblicani hanno tenuto conversazioni con funzionari ucraini sul campo e hanno visitato «vari siti teatro della distruzione arrecata dalla guerra». In particolare, Daines e Spartz si sono recati da Kiev a Bucha.