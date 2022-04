UCRAINA, MIGLIAIA DI MORTI A MARIUPOL

279 Visite

10.52 Donetsk, evacuate 415 persone da Mariupol in 24 ore

“Le forze della Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr) hanno evacuato 415 persone, tra cui 76 bambini, da Mariupol al villaggio Bezymennoye nelle ultime 24 ore”. Lo dichiara in una nota il quartier generale della difesa territoriale della Dpr, ripresa dalla Tass.

10.48 Zelensky: “A Mariupol decine di migliaia di morti”

Decine di migliaia di persone sono morte a Mariupol, nella regione di Donetsk. Lo ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky durante il suo discorso davanti al parlamento della Corea del Sud, come riferisce Ukrinform. Il presidente ucraino ha osservato che la situazione peggiore è attualmente a Mariupol, poiché la città è stata bloccata dalle truppe russe dal primo marzo. “Mariupol è distrutta. Ci sono decine di migliaia di morti, ma anche così i russi non fermano l’offensiva. Vogliono fare di Mariupol una città evanescente”, ha detto Zelensky.

10.33 Onu, 1.793 civili morti da inizio guerra

Dall’inizio dell’invasione militare russa in Ucraina sono morti 1.793 civili e 2.439 sono rimasti feriti. Lo afferma l’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Tra i 1.793 uccisi, 458 erano uomini, 294 donne, 27 ragazze e 46 ragazzi, oltre a 69 bambini e 899 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto.

10.30 Kiev, 66 attacchi in 24 ore a Kharkiv, 11 morti tra cui un bimbo La regione di Kharkiv è stata colpita 66 volte dall’esercito russo nelle ultime 25 ore, uccidendo 11 persone, tra cui un bambino di 7 anni, e ferendone 14. Lo ha reso noto il governatore della regione Oleg Sinegubov, citato dai media ucraini, spiegando che sono stati utilizzati artiglieria, mortai e mine

06.33 Stato maggiore ucraino: possibili azioni provocatorie dei russi in Transnistria

“È possibile che le forze armate russe svolgano azioni provocatorie sul territorio della Transnistria”, ovvero nella parte della Moldova occupata dai russi. Lo riferisce nel consueto report delle 6 lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. “Probabilmente nei prossimi giorni – si legge ancora – i russi, che stanno creando un gruppo offensivo di truppe, cercheranno di riprendere l’offensiva nella direzione di Slobozhansky, vicino a Kharkiv”.

05.58 Autorità regionali Kiev: ordigni inesplosi, pericoloso rientrare nelle case. Polizia protegge proprietà

“Nella regione di Kiev solo nell’ultima settimana sono state ‘neutralizzate’ circa 11.000 munizioni lasciate dai russi. Si tratta di ordigni inesplosi ma anche di trappole esplosive. C’è un grande pericolo per le persone. Solo dopo che la zona sarà messa in sicurezza i residenti potranno tornare alle loro case”. Lo ha detto – come riferisce Ukrinform – il capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev, Oleksandr Pavliuk. “Al fine di preservare la proprietà – ha aggiunto – in queste aree sono state concentrate molte forze di polizia: circa 600 agenti sono arrivati da altre aree per stabilire un controllo 24 ore su 24 sulla conservazione della proprietà e sul saccheggio”.

04.57 Ucraina, ministro della Salute a Chernihiv: sui feriti le prove dei crimini di guerra

“Alcuni proiettili e corpi estranei rimossi dai feriti saranno portati come prove in tribunale per crimini contro l’umanità e violazioni delle convenzioni riguardanti l’uso di bombe a grappolo da parte dei russi”. Lo ha scritto su Facebook – come riporta l’agenzia Unian – il ministro della Salute ucraino Viktor Lyashko, dopo una visita a Chernihiv. “Non ci sono parole – ha aggiunto – per descrivere ciò che si vede. L’ospedale è stato colpito da missili e proiettili russi.

Medici, infermieri, sanitari: è tutto scritto nei loro occhi. E non c’è bisogno di chiedere nulla. A un certo punto dell’offensiva sono arrivati 56 feriti in un’ora e tutti sono stati operati”.

04.31 Dall’Australia aiuti militari all’Ucraina per 20 mln dollari

L’Australia è pronta a fornire ulteriore assistenza militare all’Ucraina per un valore complessivo di 20 milioni di dollari. Lo ha detto – come riporta l’agenzia Unian – l’ambasciatore dell’Ucraina in Australia, Vasyl Miroshnychenko, precisando che i rifornimenti consistono principalmente in armi e munizioni anticarro. Inoltre l’Australia sta consegnando a Kiev 20 veicoli corazzati per il trasporto di personale per un valore di 38 milioni di dollari. “I primi mezzi sono già stati spediti in Ucraina e il resto verrà consegnato presto”, ha concluso l’ambasciatore. Per Canberra si tratta del quarto pacchetto di aiuti militari inviato all’Ucraina.

04.19 Sirene antiaeree nella notte in diverse città

Le sirene antiaeree sono state attivate nel corso della notte in diverse regioni ucraine. Lo rende noto The Kyv Independent. In particolare nelle zone di Ternopil, Volyn, Zakarpattia, Kiev, Odessa, Dnipro e Zaporizhzha e altre città.

02.40 Kadyrov: “Dopo Mariupol prenderemo anche Kiev”

Torna a farsi sentire anche il presidente ceceno Ramzan Kadyrov, con un video pubblicato su Telegram. Secondo Kadyrov, la prossima offensiva russa non avrà come obiettivo solo il Donbass e la città portuale di Mariupol, nel Sud dell’Ucraina, ma muoverà anche sulla capitale Kiev e altre città. “Dapprima saranno liberate Luhansk e Donetsk, poi tutte le altre”

02.36 Sirene antiaeree nelle città a Sud e Est, da Odessa a Kharkiv e Izium

L’allarme aereo è tornato a suonare nel sud e nell’est dell’Ucraina. L’allerta è scattata poco dopo le 3 locali (le 2 in Italia) in varie città, da Odessa a Zaporizhia, da Kharkiv a Izium, fino a Poltava. I cittadini sono invitati dalle autorità a ripararsi nei rifugi.

01.52 Esperti Usa: i russi avanzano a Mariupol, città divisa in due

Le forze russe hanno conquistato nuovo territorio a Mariupol nelle ultime 24 ore, riuscendo a dividere in due la città portuale ucraina assediata ormai da settimane. Lo afferma – come riportato dal Guardian – l’equipe di esperti dell’Institute for the Study of War, con sede a Washington, nel suo ultimo report. I restanti difensori ucraini – si stima circa 3.000 combattenti – si trovano nel porto principale a sud-ovest e nell’acciaieria Azovstal a est.

01.27 Il presidente ucraino Zelensky alla nazione: “Questa settimana sarà cruciale: i russi preparano operazioni su vasta scala a Est”

Con un messaggio diffuso stanotte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto mettere in guardia la nazione: “Questa settimana potrebbe essere cruciale per l’esito della guerra”. “Le truppe russe – ha spiegato – si stanno predisponendo per operazioni militari su larga scala nell’Est del nostro Paese”. Zelensky ha accusato la Russia di aggirare le sue responsabilità sui crimini di guerra: “Quando non si ha il coraggio di ammettere i propri errori, di chiedere scusa, di adattarsi alla realtà e imparare, ci si trasforma in mostri. E se il mondo li ignora, allora i mostri decidono che è il mondo a doversi adattare a loro. Bene, l’Ucraina fermerà tutto questo. Verrà il giorno in cui dovranno ammettere tutto”. Zelensky si è quindi rivolto all’Occidente, in particolare alla Germania, perché provveda a una maggiore assistenza dell’Ucraina. Durante i colloqui con il cancelliere Scholz, il presidente ucraino ha detto di aver discusso su “come rafforzare le sanzioni contro la Russia per arrivare a ottenere la pace. Mi fa piacere – ha aggiunto – notare che la posizione della Germania è recentemente cambiata a favore dell’Ucraina. Cosa che considero assolutamente logica”.

00.55 Intelligence Gb: nuove prove di crimini guerra russi. “Persistono accuse di violenze sessuali commesse da militari”

“Ulteriori prove di presunti crimini di guerra russi continuano a emergere dopo il ritiro delle forze russe dall’Ucraina settentrionale. Ciò include la scoperta di una tomba improvvisata contenente civili ucraini morti vicino a Buzova”. Lo scrive in un report l’intelligence del Ministero della Difesa del Regno Unito, aggiungendo anche che “persistono le accuse di violenza sessuale perpetrate dal personale militare”.













