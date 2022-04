UCRAINA, KIEV 176 BAMBINI UCCISI DALL’INIZIO DELLA GUERRA. ZELENSKY: FINCHE’ PUTIN VENDE GAS E PETROLIO NON SI FERMERA’

I raid aerei russi dovrebbero aumentare nel sud e nell’est dell’Ucraina a supporto delle operazioni nel Donbass, a Mariupol e Mykolaiv appoggiate dai continui lanci di missili da parte delle forze navali di Mosca: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo consueto aggiornamento dell’intelligence sulla situazione in Ucraina pubblicato oggi su Twitter. Tuttavia, sottolinea Londra, la resistenza ucraina continua ad ostacolare le ambizioni russe di stabilire un corridoio via terra tra la Crimea e il Donbass.

8.43 Kiev: 176 bambini uccisi e 374 feriti dall’inizio della guerra

Sono almeno 176 i bambini rimasti uccisi a causa della guerra in Ucraina. E 324 quelli feriti. Lo denuncia l’ufficio del procuratore generale ucraino, secondo un bilancio aggiornato riportato dai media locali. Il bollettino di ieri segnalava 169 bambini morti. Il bilancio diffuso sempre ieri dall’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani registrava un totale di 1.626 morti tra i civili e 2.267 feriti.

8.33 L’italiana Snam in cerca di una fonte energetica più conveniente rispetto al gas con l’accordo sull’idrogeno verde

La società italiana di infrastrutture energetiche Snam prevede che l’Arabia Saudita e la più ampia regione del Golfo diventino i prossimi esportatori di idrogeno verde in sette anni. Lo afferma l’amministratore delegato Marco Alvera in un’intervista ad Al Arabiya. Secondo quanto riferito, la società ha venduto apparecchiature essenziali per la produzione di idrogeno chiamate “elettrolizzatori” al progetto energetico Neom in Arabia Saudita per creare “il più grande e primo vero hub di idrogeno al mondo”, ha affermato Alvera.

Ursula von der Leyen in visita a Kiev: “Ucraini, siamo con voi”

8.29 Gli Stati Uniti hanno facilitato il trasferimento da parte della Slovacchia all’Ucraina di un sistema di difesa aerea

La Slovacchia ha trasferito un sistema di difesa missilistica S-300 all’Ucraina, soddisfacendo una delle principali richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di aiutare il paese a difendersi dalla campagna di bombardamenti della Russia. Il presidente Biden ha ringraziato il governo slovacco in una dichiarazione e ha affermato che gli Stati Uniti riposizioneranno un sistema missilistico Patriot in Slovacchia.

8.18 Kiev, oggi previsti 10 corridoi umanitari

Per la giornata di oggi in Ucraina sono stati concordati 10 corridoi umanitari. Lo annuncia la vice premier Iryna Vereshcuck su Telegram. Per la città assediata di Mariupol lo spostamento (verso Zaporizhzhia) è previsto sempre con mezzi propri.

08.05 Mosca: “Rischio guerra Usa-Russia da armi Occidente”

Le forniture di armi e munizioni all’Ucraina da parte dell’Occidente causano “ulteriore spargimento di sangue”, sono “pericolose e provocatorie” e possono portare “gli Stati Uniti e la Federazione Russa sulla via del confronto militare diretto”: lo ha detto in un’intervista a Newsweek l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sottolineando che Mosca fa tutto il possibile per evitare vittime civili e danni all’infrastruttura dell’Ucraina.