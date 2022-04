UCRAINA, KIEV ORDINA ANTIDOTO CONTRO ARMI CHIMICHE. ZELENSKY: FINCHE’ PUTIN VENDE GAS E PETROLIO NON SI FERMERA’

101 Visite

03.55 S&P taglia il rating Russia a default selettivo

Il rating del debito russo in valuta estera a lungo termine è stato declassato dall’agenzia Standard & Poor’s da CC a SD, cioè in default selettivo.

02.45 WSJ: “Kiev ha ordinato antiodoto contro armi chimiche”

L’organizzazione umanitaria americana Direct Relief ha detto al Wall Street Journal che, su richiesta del ministro della Salute ucraino, ha inviato a Kiev circa 220.000 fiale di un farmaco che può essere utilizzato per contrastare gli effetti di armi chimiche come gli agenti nervini. Si tratta dell’atropina che viene utilizzata per aumentare la frequenza cardiaca o ridurre le secrezioni di muco nei polmoni o nelle vie respiratorie. In pratica, è in grado di bloccare gli effetti da avvelenamento causato da agenti nervini.

si tratta dello stesso farmaco distribuito agli operatori sanitari in Siria nel 2017.

01.45 Zelensky: “Finché vende gas e petrolio Mosca crede in propria impunità”

“Sono le esportazioni di gas e petrolio a fare la parte del leone negli introiti della Russia e consentono alla sua leadership di credere nella propria impunità”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio nel quale ha ricordato di aver chiesto all’Unione europea il blocco delle importazioni di fas e petrolio russo.

01.20 Corridoi umanitari: evacuati altri 6.665 civili

Almeno 6.665 persone sono state evacuate ieri in Ucraina attraverso corridoi umanitari. Lo scrive su Facebook la vicepremier del Paese, Iryna Vereshchuk. Da Mariupol e Berdiansk, entrambe cittadine affacciate sul Mar d’Azov, sono giunte più a Nord, verso Zaporizhzhia, 5.158 persone: di queste 1.614 sono cittadini di Mariupol e 3.544

residenti della regione di Zaporizhzhia. Dalla regione del Lugansk, a Est, ieri sono riusciti a scappare in 1.507.

01.05 Salgono a 52 le vittime accertate dell’attacco a Kramatorsk

Sale ad almeno 52 morti il bilancio dell’attacco missilistico che ha colpito un gruppo di civili che tentatva di fuggire in treno dalla stazione di Kramatorsk, nella regione ucraina del Donetsk. Le autorità locali confermano che tra esse ci sono 5 bambini.

01.02 Zelensky: “Kramatorsk va considerato altro crimine di guerra dei russi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio serale al Paese, ha accusato Mosca per l’attacco missilistico che ha compiuto un massacro alla stazione di Kramatorsk: “E’ un altro crimine di guerra dei russi e l’Ucraina si aspetta una dura risposta del mondo. Metteremo in campo ogni sforzo per scoprire chi ha fatto ciò, chi ha dato l’ordine, da dove è partito il missile, chi lo ha trasportato, chi ha disposto l’attacco e chi era d’accordo per farlo, così che siano individuati tutti i colpevoli”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS