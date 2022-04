Marano, gli amici del ministro Di Maio, i beni confiscati, le differenze (abissali) tra il prefetto Basilicata e i commissari di altri comuni

198 Visite

Gli amici del ministro Di Maio “si sono presi il bene confiscato ad Armando Del Core”, un bene di cui, per oltre 10 anni, abbiamo parlato solo noi. Un appartamento ormai dimenticato, che l’attuale commissione nemmeno conosceva e che fu al centro delle verifiche della commissione ispettiva della prefettura. Oltre un mese fa fummo noi ad accompagnare il comandante Luigi Maiello sul posto, che pur essendo il referente dei beni confiscati per la triade che opera (male) a Marano, nulla sapeva di questi beni. Fu accompagnato in tour su questo e altri beni sottratti alla camorra.

Oggi grande parata con il prefetto Basilicata, che al contrario di altri commissari – di Villaricca e Sant’Antimo – non si degna di fornire notizie ai cittadini né tanto meno di incontrare (è un dovere, non un favore) gli organi di stampa. Non solo noi, ma chiunque, anche quelli dei giornali affini agli ambienti e personaggi della malavita del territorio. Intanto la città annaspa, tra buche, perdite idriche, stadio chiuso, disastri agli impianti, abusivismo edilizio, mancati sgomberi, mancata risoluzione delle problematiche al Pip, Masseria Galeota e tanto altro. Scuole abusive, occupazione di suolo pubblico, mini discariche in alcuni punti della città. Loro, però, i vertici del Comune (e gli amici di Di Maio) sono sempre in prima linea per le passerelle.













