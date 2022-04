UCRAINA, I RUSSI HANNO ABBANDONATO IL NORD. AUSTRALIA E USA INVIANO MEZZI CORAZZATI E MISSILI

117 Visite

06.58 Gb: “I russi hanno abbandonato il nord dell’Ucraina”

Le forze russe si sono completamente ritirate dall’Ucraina settentrionale. Lo riferisce l’intelligence militare britannica. Almeno alcune di queste forze militari russe saranno trasferite nella parte orientale del paese per combattere in Donbass, ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico.

04.21 L’Australia invia mezzi corazzati a esercito ucraino

L’Australia invierà all’Ucraina 20 veicoli corazzati Bushmaster: lo ha annunciato ieri il primo ministro Scott Morrison. I veicoli, prodotti dalla filiale australiana della francese Thales – riporta la Cnn – erano stati richiesti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso al Parlamento australiano il 31 marzo scorso.

Un veicolo blindato Bushmaster come quelli che l’Australia invierà all’Ucraina (reuters)

03.50 Microsoft blocca attacco hacker contro siti ucraini ed europei

Microsoft ha bloccato il tentativo di un attacco hacker da parte di spie militari russe che avevano l’obiettivo di colpire obiettivi ucraini, europei e americani. In un post sul blog, l’azienda ha affermato che un gruppo soprannominato “Strontium” stava utilizzando sette domini Internet per spiare organi governativi e think tank nell’Ue e negli Stati Uniti, nonchè istituzioni e media ucraini. Microsoft non ha indicato i nomi degli obiettivi.

02.57 Usa: Kiev ha promesso indagine su uccisione soldato russo

Kiev ha promesso di indagare su un video che mostra le forze ucraine procedere all’esecuzione di un soldato russo. Lo afferma il capo dello staff della Casa Bianca, Ron Klain, in un’intervista alla Cnn. “Ritengo che sia molto importante che gli ucraini conducano la guerra nel rispetto delle leggi – ha detto Klain – . Ci hanno assicurato che avrebbero” indagato sul video che mostra l’esecuzione e avrebbero “imposto se necessario” provvedimenti disciplinari “su chiunque è responsabile”.

02.15 Pentagono: Putin ha rinunciato a conquistare Kiev

Putin ha rinunciato alla conquista di Kiev. Lo afferma il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, spiegando di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin abbia rinunciato a conquistare Kiev dopo che le sue forze sono state respinte dall’esercito ucraino. “Putin pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l’Ucraina, così come la capitale – ha detto Austin – . Si era sbagliato. Penso che Putin abbia rinunciato ai suoi sforzi per catturare la capitale e ora sia concentrato nel sud e nell’est del Paese”.

02.10 Usa: oltre 1400 missili Stinger e droni in arrivo per l’Ucraina

Più di “1.400” missili Stinger, più di “5.000” Javelin anticarro e oltre 50 milioni di munizioni. Sono alcune delle voci della lista aggiornata delle armi che gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire all’Ucraina, alcune delle quali sono già arrivate nel Paese. L’elenco, riporta la Cnn, include anche “centinaia” di droni, dispositivi per la visione notturna, 45.000 set di giubbotti anti proiettili ed elmetti e più di 7.000 altri sistemi anticarro oltre agli Stinger e i Javelin.

02.05 La Lituania riapre l’ambasciata a Kiev

L’ambasciatore della Lituania in Ucraina è tornato a Kiev dopo che le forze russe si sono ritirate dalla capitale ucraina. Si tratta di uno dei pochi diplomatici a tornare in città. “Ho appena varcato la porta dell’ambasciata – ha detto Valdemaras Sarapinas – . Il sostegno politico e morale è molto importante per gli ucraini”. La Polonia e la Santa Sede sono stati tra i pochi ad aver mantenuto la loro rappresentanza a Kiev. Sarapinas ha detto che la città era “certamente” diversa dopo il ritiro delle truppe russe dalle aree intorno alla capitale.

“Due settimane fa, era una città morta… Ora c’è vita”, ha detto.

01.55 Due esplosioni a Odessa

Almeno due esplosioni hanno scosso Odessa nelle ultime ore. Lo riporta l’emittente Cnn citando i propri inviati.

01.30 Oms: 103 attacchi conto servizi sanitari

Oltre 100 attacchi contro i servizi sanitari sono stati registrati in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), secondo quanto riporta l’Independent. Gli attacchi sono stati almeno 103, dei quali 89 contro strutture sanitarie e 13 contro veicoli, comprese le ambulanze. Nel complesso, 73 persone sono morte e 51 sono rimaste ferite.













