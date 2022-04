UCRAINA, IRPIN: CARRARMATI RUSSI SUI CADAVERI

200 Visite

11.07 Amato, preoccupa tenuta ordinamenti europei

Al di la delle sue “tante tragiche sofferenze” il conflitto in Ucraina “getta non poche preoccupazioni sull’avvenire, anche per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei”. L’allarme è del presidente della Consulta Giuliano Amato, che cita l’uscita della Russia dal Consiglio d’Europa, paventando le conseguenze che potrebbero venire “anche nella partecipazione della Corte costituzionale russa alle sedi rappresentative delle stesse Corti”. “E’ di particolare importanza – avverte – che rimanga salda la collaborazione reciproca delle Corti appartenenti all’Unione europea”.

11.04 Sindaco Irpin, russi con carri armati su cadaveri

Nuove atrocità in Ucraina emergono dai racconti. Il sindaco di Irpin Alexander Markushin ha affermato che i russi in città hanno prima sparato alle persone e poi sono passati sui corpi con i carri armati. “Dopo la liberazione di Irpin abbiamo dovuto raccogliere i resti con le pale” denuncia il sindaco in una conferenza online organizzata dalla commissione d’inchiesta ucraina, come riporta Pravda Ucraina. “Gli occupanti hanno iniziato a dividere le famiglie, portare via uomini e lasciare bambini e donne. Gli uomini sono stati portati via in cambio di prigionieri”.

10.57 Von der Leyen, appello globale per aiutare i rifugiati

“Senza alcuna certezza sulla fine del conflitto, è importante mobilitare tutti i nostri sforzi per aiutare i rifugiati e gli sfollati interni. Sapete che abbiamo reso flessibili i fondi europei, in modo che siano immediatamente accessibili per coprire le spese per i rifugiati. C’è un altro passo che faremo con l’evento di donazione online che chiamiamo “Stand Up For Ukraine”. L’ho convocato insieme al primo ministro, Justin Trudeau, del Canada e si svolgerà a Varsavia questo sabato. Vogliamo radunare il mondo affinché si impegni per i rifugiati ucraini, in Ucraina e fuori dall’Ucraina”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il premier bulgaro Kiril Petkov, a Sofia, in Bulgaria.

07.36 Kuleba alla Nato, ho 3 richieste: armi, armi, armi

“Sono venuto a Bruxelles con tre temi nella mia agenda: armi, armi, armi. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei Paesi dell’Alleanza. “Più armi arrivano – ha continuato – più vite verranno salvate”.

06.01 Oggi il voto per escludere Russia da Consiglio diritti umani Onu

L’assemblea generale delle Nazioni Unite voterà stamattina sulla proposta Usa di sospendere la Russia dal Consiglio Onu per i diritti umani, organismo di cui fanno parte 47 Paesi. Per escludere la Russia ci vorrà una maggioranza di due terzi dell’assemblea generale. L’accusa alla Russia è di aver commesso “enormi e sistematiche violazioni dei diritti umani” con l’invasione dell’Ucraina. Mosca ha già fatto sapere che considererà “ostili” i Paesi che voteranno a favore

03.31 Il sindaco di Mariupol: “Almeno 5mila i morti in città”

Il sindaco di Mariupol ha stimato in 5mila persone il numero dei civili uccisi nella città portuale devastata e sotto assedio.

02.38 Zelensky: “Russi nascondono i migliaia di morti di Mariupol”

La Russia sta nascondendo “migliaia” di persone uccise a Mariupol. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente turca Haberturk TV citata dal Guardian. “Credo che la Russia tema che se riusciamo a inviare aiuti umanitari a Mariupol allora il mondo intero potrà vedere cosa sta accadendo – ha detto Zelensky – . Invece non vuole che nulla venga visto prima che prendano il controllo della città e la ripuliscano. Ma a Mariupol è l’inferno e non riusciranno a nascondere migliaia di persone. Il mondo ha visto la vera situazione. E’ stato visto ciò che è stato fatto all’Ucraina”.

02.35 Oltre 1.700 profughi ucraini al confine Usa-Messico

Oltre 1.700 rifugiati ucraini sono arrivati a Tijuana, in Messico, sperando di riuscire a entrare negli Stati Uniti. Lo riporta Nbc news spiegando che nella città di confine è stato allestito un centro accoglienza per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Secondo la Cbs, i profughi sono arrivati in Messico con un visto turistico. Circa 150 ucraini vengono accolti negli Stati Uniti ogni giorno da quando il presidente americano Joe Biden ha annunciato di voler garantire l’ingresso nel Paese a 100.000 profughi.













