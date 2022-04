UCRAINA, INCENDIATA VILLA LAGO DI COMO DI UN OLIGARCA RUSSO. PAPA MOSTRA BANDIERA ARRIVATA DA BUCHA

295 Visite

11.33 Ucraina: incendiata villa Lago di Como dell’oligarca russo Solovyev

Incendio alla villa del presentatore russo Vladimir Solovyev, sostenitore di Putin, a Menaggio sul Lago di Como, già sequestrata dal governo italiano nell’ambito delle sanzioni economiche agli oligarchi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un atto doloso. Per appiccare il fuoco sarebbero stati utilizzati penumatici. I carabinieri stanno vagliando i filmati delle telecamere. L’incendio, appiccato alle prime ore del mattino è stato subito spento dai vigili del fuoco.

11.26 Cina a Usa: “Via sanzioni a Russia per risolvere la crisi”

Gli Usa devono dimostrare il loro impegno per la soluzione della crisi in Ucraina revocando le sanzioni imposte alla Russia: è la posizione della Cina espressa dal portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. “Se gli Stati Uniti sono interessati con sincerità a risolvere la crisi in Ucraina, dovrebbero smettere di sventolare il bastone delle sanzioni”, ha sottolineato Zhao nel briefing quotidiano.

11.10 Ucraina, Ong: carri armati russi in Siria con la lettera Z in vista

La lettera Z, in sostegno alle operazioni militari russe in Ucraina, è apparsa in bella vista nelle ultime ore su carri armati di Mosca impegnati in operazioni nella Siria nord-orientale. Lo riferiscono testimoni oculari citati stamani dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. La Z è l’iniziale dell’espressione “Za pobedu” (“per la vittoria” in russo). La Russia è presente militarmente in Siria dall’autunno del 2015 a sostegno del presidente Bashar al Assad.

10.43 Ucraina, Johnson attacca la Fifa: bisogna isolare la Russia

Boris Johnson ha duramente criticato la Fifa per aver accolto anche la delegazione russa all’ultimo congresso mondiale, svoltosi a Doha in occasione del sorteggio per la Coppa del Mondo. La scorsa settimana l’ufficio del Primo ministro britannico aveva inviato una lettera al presidente Gianni Infantino per esprimergli “il disappunto” del Regno Unito nel vedere dirigenti della Russia presenti in Qatar.

10.38 Kiev: concordati 11 corridoi umanitari per oggi

Sono stati concordati 11 corridoi umanitari per oggi in Ucraina. Lo ha reso noto la vice primo ministro ucraina, Iryna Vereshchuk. In particolare da Mariupol e Berdians verso Zaporizhzhia le persone dovranno muoversi con le auto private. Ieri erano state evacuate attraverso i corridoi umanitari circa 3.800 persone.

10.22 Papa Francesco mostra la bandiera arrivata da Bucha

Papa Francesco al termine dell’udienza generale ha mostrato ai pellegrini presenti la bandiera giallo-blu dell’Ucraina. “Ieri proprio da Bucha – ha detto – mi hanno portato questa bandiera, viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata”.

05.32 Sindaco di Bucha: “Ho visto alcune esecuzioni dei 320 uccisi in città”

Il sindaco di Bucha ha dichiarato alla Bbc che le truppe russe hanno ucciso almeno 320 suoi concittadini durante l’occupazione della città, e ha aggiunto di aver visto di persona alcune di queste esecuzioni. “Ho assistito a diversi episodi”, racconta Anatoly Fedoruk. “C’erano tre auto di civili che cercavano di evacuare in direzione di Kiev e che sono stati brutalmente uccisi a colpi d’arma da fuoco. C’era anche una donna incinta il cui marito urlava di non spararle. Ma loro hanno sparato e l’hanno uccisa brutalmente”.

Fedoruk ha anche detto alla Bbc che i russi in particolare cercavano politici.

04.21 Pentagono: fondi servono a finanziare bisogno urgente di sistemi Javelin

Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha spiegato che il finanziamento extra di 100 milioni di dollari deciso dall’amministrazione Biden sarà utilizzato “per soddisfare un urgente bisogno ucraino di ulteriori sistemi anti-corazza Javelin”. Gli ucraini hanno usato i missili lanciati a spalla “in modo molto efficace per difendere il loro paese”, ha osservato Kirby.

I 100 milioni stanziati oggi portano gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina a “più di 1,7 miliardi di dollari dall’inizio dell’invasione” e a più di 2,4 miliardi di dollari dall’inizio del mandato di Biden.

03.20 Gli Usa invieranno missili Javelin all’Ucraina

Washington ha annunciato che fornirà ulteriori aiuti per 100 milioni di dollari per sostenere la sicurezza dell’Ucraina. L’intervento è mirato alla fornitura di missili anticarro Javelin all’esercito ucraino che ne aveva fatto richiesta, e attinge dal pacchetto di finanziamenti approvato dal Congresso per l’Ucraina. “Ho autorizzato, a seguito di una delega del presidente, 100 milioni di dollari per venire incontro all’urgente bisogno dell’Ucraina di sistemi anti-corazzati”, ha detto il segretario di Stato Blinken, che si trova a Bruxelles.

02.45 Intel sospende ogni attività in Russia

Il colosso dei chip Intel ha annunciato di aver sospeso con effetto immediato ogni attività in Russia. Esprimendo la propria vicinanza ai 1.200 suoi dipendenti russi, Intel ha detto che sono state prese misure per limitare l’impatto negativo che il blocco in Russia avrà sul complesso del business.

02.14 Oms fornirà farmaci antiretrovirali ai pazienti ucraini con Hiv

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato che fornirà migliaia di dosi di farmaci antiretrovirali all’Ucraina per far fronte ai bisogni dei pazienti affetti da Hiv nel Paese per i prossimi 12 mesi. In Ucraina circa 260.000 persone sono affette da Hiv, il secondo Paese più colpito in Europa dopo la Russia, e prima dell’invasione da parte di Mosca circa la metà di loro era in trattamento antiretrovirale.

01.57 Zelensky: “Sanzioni commisurate ai crimini russi”

“Ora è un momento cruciale, soprattutto per i leader occidentali”, ha detto il presidente ucraino Zelebsky in un discorso sui sociale, chiedendo che il prossimo round di sanzioni contro la Russia sia “commisurato alla gravità dei crimini di guerra degli occupanti”. “Ora Kiev è la capitale della democrazia globale, la capitale della lotta per la libertà per tutti nel continente europeo”, afferma Zelensky.

01.55 Zelensky: “Finché c’è dentro la Russia, l’Onu non funziona”

“Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esiste, la sicurezza nel mondo no” e poi la Russia “scredita l’Onu e tutte le altre istituzioni internazionali dove tuttora partecipa”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso diffuso su Facebook. L’Onu, dice il presidente ucraino, “al momento non è in grado di svolgere le funzioni per le quali è stata creata”. Zelensky ha chiesto la rimozione della Russia dall’organismo, dove esercita il potere di veto, affermando che il ruolo di Mosca all’Onu sia “bloccare tutto ciò che è costruttivo e utilizzare l’architettura globale per diffondere bugie e giustificare il male che fa”.

01.07 Cipro non invierà armi all’Ucraina, ma è solidale

Cipro non invierà armi in Ucraina su richiesta degli Stati Uniti, per non ridurre la sua capacità di difesa, ha affermato il capo del ministero della Difesa cipriota, Charalambos Petridis. Lo scrive Ria Novosti, citando fonti dei media. Parlando alla commissione parlamentare, Petridis ha specificato che non esiste tale possibilità, perché il Paese è sotto occupazione. Tuttavia, Cipro è solidale con l’Ucraina e le fornisce assistenza umanitaria.

01.05 Leopoli, allarmi aerei continuano a suonare

A Leopoli e Dinpropetrovshchyna testimoni oculari hanno riferito di esplosioni e gli allarmi aerei continuano a suonare. Lo ha riferito Ukrainska Pravda, citando anche il capo dell’amministrazione militare regionale di Leopoli Maxim Kozitsky: “Le forze di difesa aerea stanno lavorando, stanno proteggendo i nostri cieli pacifici. L’allarme aereo continua. Restate nascosti”.













