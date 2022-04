UCRAINA, ZELENSKY: 5 MILA MORTI A MARIUPOL. I RUSSI MINANO ANCHE I CADAVERI

183 Visite

07.54 Zelensky: non accetteremo nessun risultato se non la vittoria

“Una vittoria della verità significa una vittoria per l’Ucraina e gli ucraini”, “la domanda è quando finirà. È una domanda profonda. È una domanda dolorosa. Il popolo ucraino non accetterà nessun risultato se non la vittoria”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Fox News. Poi si è rifiutato di rispondere alla domanda se abbia ordinato lui l’attacco di ieri al deposito di carburante russo a Belgorod, in territorio russo, dicendo che non parla di nessun ordine che dà come comandante in capo. “Ha lanciato un attacco a un deposito militare russo in territorio russo usando elicotteri?”, è stata la domanda dell’intervistatore, Bret Baier. E Zelensky ha risposto: “Mi dispiace, non discuto di nessuno dei miei ordini come comandante in capo”, “ci sono cose che condivido solo con le forze armate dell’Ucraina”. Precedentemente il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina aveva negato le accuse di Mosca secondo cui due elicotteri d’assalto ucraini avevano colpito la struttura a Belgorod.

07.48 Le forze russe si ritirano dall’aeroporto vicino a Kiev

Le forze armate russe si sono ritirate dall’aeroporto di Antonov, a Hostomel, vicino a Kiev. Lo riferisce il ministero della Difesa ucraino e lo confermano le immagini satellitari diffuse sui social media.

07.30 Zelensky: “Attenzione alle mine, i russi hanno minato anche i cadaveri”

Zelensky, in un videomessaggio ha accusato le forze russe di lasciare dietro di sé un “totale disastro” man mano che si ritirano dal nord del Paese e dalle città fuori Kiev, avvertendo i residenti del pericolo mine. “Stanno minando tutto il territorio, stanno minando case, equipaggiamenti, anche i corpi delle persone che sono state uccise”, ha detto Zelensky invitando i residenti ad aspettare a riprendere la loro vita normale finché non verrà assicurato lo sminamento e sia passato il pericolo di nuovi bombardamenti.

07.20 La Croce Rossa ritenta con il corridoio umanitario per Mariupol

Dopo lo stop di ieri, il Comitato internazionale della Croce Rossa ha rilanciato la missione per evacuare i civili rimasti a Mariupol con un convoglio di 54 tra bus e veicoli ucraini. Si stima che siano 160mila le persone intrappolate in città. In un messaggio diffuso nella notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che sono già più di tremila le persone evacuate. “Abbiamo anche concordato di portar fuori dalla città i feriti e i morti”, ha aggiunto, sottolineando che la Turchia ha svolto un ruolo di mediazione. La Croce Rossa internazionale ha spiegato che l’operazione è stata approvata sia da Kiev, sia da Mosca. Resta da chiarire la destinazione nella quale verranno trasferiti i civili.

07.08 Trovati corpi di civili torturati vicino Sumy

Corpi di civili torturati sono stati trovati a Trostyanets, nella regione di Sumy, nel nord ovest dell’Ucraina. E’ quanto si legge in un tweet dell’Ukraine crisis media center. La cittadina, che si trova a una ventina di chilometri dal confine con la Russia, è rimasta per circa un mese sotto l’occupazione delle forze armate russe ed è stata liberata nei giorni scorsi.

06.04 Colonna di autobus degli sfollati arrivata a Zaporizhzhia

Una colonna di autobus carichi di sfollati è arrivata a Zaporizhzhia, città controllata dall’esercito di Kiev. A bordo c’erano anche i residenti di Mariupol che erano riusciti a raggiungere la città di Berdiansk, occupata dalle forze russe, dove erano stati prelevati dal convoglio. Lo riporta l’Afp. Tra loro c’è chi ha camminato per 15 chilometri per lasciare la città prima di trovare altri mezzi per un viaggio durato dodici ore, quando prima della guerra ne servivano tre.

04.33 Pechino: la Cina non elude deliberatamente sanzioni

“La Cina non elude deliberatamente le sanzioni contro la Russia ma ha scambi commerciali regolari con Mosca che contribuiscono all’economia globale”. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri cinese, Wang Lutong, in un punto stampa all’indomani del vertice Ue-Cina. “C’è stato uno scambio per capire se le sanzioni abbiano contribuito alla descalation, alla cessazione delle ostilità o promosso i negoziati per la pace”, ha aggiunto.

03.35 Nyt: gli Usa forniranno carri armati di fabbricazione sovietica a ucraini in Donbass

L’amministrazione Biden lavorerà con gli alleati per fornire carri armati di fabbricazione sovietica alle difese ucraine nella regione orientale del Donbass. Lo riporta il New York Times che cita un funzionario americano. La decisione di agire come intermediario per sostenere il trasferimento dei carri armati di fabbricazione sovietica, che le truppe ucraine sanno come usare, arriva in risposta a una richiesta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. E’ la prima volta, da quando è scoppiata la guerra, che gli Stati Uniti intraprendono un’iniziativa per sostenere la fornitura di carri armati. Il funzionario ha annunciato, inoltre, che i trasferimenti sarebbero iniziati presto ma ha rifiutato di dire quanti carri armati sarebbero stati inviati o da quali Paesi sarebbero arrivati. Consentiranno all’Ucraina di condurre attacchi di artiglieria a lungo raggio contro obiettivi russi nel Donbass, ha spiegato.

03.13 Da Kiev a Odessa, scatta nuovo allarme attacco aereo

Tornano a suonare le sirene per attacchi aerei in Ucraina. L’allarme è scattato intorno alle 3.40 locali (le 2.40 in Italia) in numerose località, tra cui la capitale Kiev e importanti città come Odessa, Leopoli, Dnipropetrosk. Sirene in funzione anche a Kharkiv, Sumy, Rivne, Ternopil, Zhytomyr, Mykolaiv, Cherkasy, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernivtsi, Volyn e Vinnytsia.

02.59 Zelensky: almeno 5.000 morti a Mariupol

Almeno 5.000 persone sono state uccise a Mariupol, città assediata dalle forze armate russe. Lo ha detto in un videomessaggio il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, citando le autorità locali come riporta il Guardian. Sono in corso trattative per la rimozione dei corpi dalle strade. Si stima – ha aggiunto – che “circa 170.000 persone stiano ancora lì ad affrontare la carenza di cibo, acqua e elettricità”.













