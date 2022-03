UCRAINA, UCCISO UN ALTRO GENERALE RUSSO. FORZE UCRAINE RECUPERANO TERRENO

90 Visite

06:20 Media ucraini: forze di Kiev recuperano terreno

Media ucraini segnalano che le forze di Kiev hanno recuperato terreno sul campo, riprendendo il controllo anche di alcuni centri urbani. Secondo il Kyiv Independent le due cittadine di Poltavka e Malynivka, nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, sono state liberate mentre precedentemente aveva annunciato la liberazione della città di Trostyanets, nella regione settentrionale di Sumy.

04:41 Kiev: ucciso in un raid un altro generale russo

Il gennerale russo Yakov Rezantsev è stato ucciso in un attacco vicino alla città di Kherson, nel sud del Paese. Lo riferisce il ministero ucraino della Difesa citato dalla Bbc. Secondo una fonte occidentale si tratterebbe del settimo generale dell’esercito russo rimasto ucciso in Ucraina.

04:37 Gb: allentamento delle sanzioni con il ritiro russo

La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha spiegato che Londra potrebbe allentare le sanzioni alla Russia se Mosca si impegnasse per un completo cessate il fuoco in Ucraina e ritirasse le truppe.

03:44 Aiea: “Preoccupati per i lavoratori di Chernobyl”

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha espresso “preoccupazione” per i lavoratori alla centrale nucleare di Chernobyl dopo che le forze russe hanno preso il controllo di Slavutych, dove molti di loro vivono. Non c’è stata rotazione del personale presso la centrale nucleare per quasi una settimana, ha riferito l’ente regolatore” ucraino.

“‘Non ci sono informazioni su quando o sè ci sarà un nuovo cambio di turno di lavoro, ha riferito”, ha continuato Grossi.

03:27 Musk: “Putin più ricco di me. Non possiamo lasciargli l’Ucraina”

Aveva già sfidato Putin a un corpo a corpo. Ora Elon Musk torna a parlare del presidente russo: “Ritengo sia significativamente più ricco di me”, ha detto in un’intervista a Business Insider, aggiungendo di essere sorpreso dal fatto che “ai nostri tempi” ci sia la guerra. “Non possiamo lasciare che Putin si prenda l’Ucraina”.

03:00 Trump: Obama ha dato via la Crimea, Biden l’Ucraina

La guerra in Ucraina diventa uno degli argomenti del comizio di Donald Trump in Georgia. L’ex presidente attacca gli inquilini democratici della Casa Bianca: “Obama ha dato via la Crimea, io non ha dato via nulla, e ora Biden sta dando via l’intera Ucraina”.

01:50 Varsavia: parole di Biden commoventi

Il duro discorso di Biden a Varsavia è stato apprezzato dal governo polacco. “Il presidente della nazione più potente al mondo è venuto a Varsavia e ha parlato molto chiaramente dell’aggressione russa: ha detto ai russi che c’è sempre tempo per cambiare un dittatore. È stata un’esperienza molto commovente e profonda”, ha detto il portavoce polacco Lukasz Jasina. “Putin – ha aggiunto il rappresentante polacco – non può essere riaccettato nella nostra società”

01:18 Wp, funzionari della Casa Bianca spiazzati da Biden

I funzionari della Casa Bianca sono stati colti di sorpresa da Joe Biden: nel discorso pronunciato a Varsavia non c’era nessun riferimento al fatto che Vladimir Putin non potesse restare al potere. Il presidente americano lo ha detto a braccio. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Non è comunque la prima volta che Biden decide di lanciare un messaggio autonomamente. Lo ha fatto anche quando ha definito Putin un criminale di guerra.

01:00 Bombe su Kiev, 4 feriti

Secondo il Kyiv independent, c’è stato un nuovo attacco nella zona di Kiev con 4 feriti tra cui un minore. È successo a Boyarka, centro 20 chilometri a sudovest della capitale.

00:20 Biden ai leader dell’opposizione bielorussa: “Vi sosteniamo”

Il presidente americano, Joe Biden, ha parlato con la leader dell’opposizione bielorussa in esilio, Sviatlana Tikhanovskaya, mentre era in volo sull’Air Force One. Secondo una nota della Casa Bianca, l’ha ringraziata per aver assistito al suo discorso in Varsavia e ha sottolineato “il supporto continuo degli Usa al popolo bielorusso nella difesa e avanzamento dei diritti umani, compresa la libertà di espressione ed elezioni libere e giuste”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS