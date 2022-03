UCRAINA, BOMBE A GRAPPOLO DEI RUSSI SU DONETSK. KIEV ALLA FAME, SI BEVE ACQUA DI SCARICO

444 Visite

13.54 Brigata Azov, a Lugansk Putin vuole un referendum fasullo

“Il referendum che Vladimir Putin vuole tenere a Lugansk sarà fasullo. I russi conteranno i voti di cui hanno bisogno”: lo afferma, in un’intervista Maksim Zhorin, terzo comandante della brigata Azov, originario della città del Donbass. “Ho vissuto 18 anni lì, conosco la verità. Se ci sarà mai un referendum sarà fasullo”, spiega Zhorin. Parlando della situazione militare a Mariupol, dove la Azov ha migliaia di combattenti, Zhorin sottolinea: “In città vivono ormai poche persone ma la città è sotto il controllo ucraino. Quando nel 2014 abbiamo vinto è stata una vergogna per Putin e ora ciò potrebbe riaccadere”.

13.50 Brigata Azov, Putin ci chiama nazisti come scusa per stragi

“Non c’è alcun legame tra noi e il movimento nazista. Il nostro scopo è salvare l’Ucraina e la sua integrità. Putin usa la sua propaganda per chiamarci nazisti per trovare un pretesto per uccidere gli ucraini”. È quanto sottolinea Maksim Zhorin, terzo comandante della brigata Azov, attualmente operativo nell’Oblast di Kiev. “Ad Irpin in questi due giorni gli attacchi sono diminuiti, abbiamo distrutto alcuni tank russi e li abbiamo buttati nel fiume. Ora sono lì, assieme ai pesci”, racconta Zhorin, tra massimi esponenti del reggimento Azov e tra i combattenti che, nel 2014, cacciarono i russi da Mariupol.

13.48 Deputata ucraina, “Kiev alla fame, si beve acqua di scarico”

A Kiev le persone stanno morendo di fame e sono costrette a bere acqua di scarico, mentre la situazione in tutto il Paese peggiora. Lo ha detto a Times Radio la deputata ucraina Lesia Vasylenko, citata dal Guardian. La deputata ha spiegato che la capitale sta ancora affrontando attacchi e soffre la scarsità di cibo, mentre le persone sono “costrette a stare in scantinati e stazioni della metropolitana”. E ha aggiunto che “a Mariupol, migliaia di persone vengono deportate con la forza oltre il confine con la Russia, apparentemente per essere al sicuro, ma poi vengono spedite in una direzione sconosciuta e nessuno sente più parlare di loro: le atrocità sono le stesse dappertutto”.

13.46 Ucraina: Turchia, non bisogna bruciare i ponti con Mosca

La Turchia e altre nazioni devono ancora parlare con la Russia per aiutare a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto oggi il portavoce presidenziale della Turchia Ibrahim Kalin, citato dal sito della Reuters, aggiungendo che Kiev ha bisogno di più sostegno per difendersi. “Se tutti bruciano i ponti con la Russia, chi parlerà con loro alla fine della giornata?”, ha affermato Kalin al forum internazionale di Doha, citato dal Guardian.

13.40 Ucraina, a Kherson i residenti danno fuoco edificio occupato dai russi

Nel corso della notte i residenti di Henichesk, centro dell’Ucraina situato nell’oblast di Kherson, hanno dato alle fiamme un ufficio di arruolamento militare occupato dall’esercito russo. Lo riferisce su Facebook il vicepresidente del consiglio regionale di Kherson, Sergey Khlan.

13.28 Ucraina, l’ambasciatore di Kiev a in Germania snobba il concerto

“Solo solisti russi, neanche un ucraino”. Per questo l’ambasciatore ucraino a Berlino, Andriy Melnyk, ha deciso di non partecipare stamani a un concerto di solidarietà con l’Uraina. “Un affronto – ha twittato nelle scorse ore il diplomatico – Scusate, sto alla larga”.

11.17 Ucraina, nella regione di Kharkiv liberato il centro abitato di Husarivka

Nella regione di Kharkiv sarebbe stato liberato il centro abitato di Husarivka. Secondo quanto riporta il sito ucraino Nikvesti, circa 60 unità militari russe sarebbero state distrutte e sarebbero state uccisi circa cento soldati del personale effettivo.

11.01 Ucraina, a Lugansk probabile referendum per annessione alla Russia

Leonid Pasechnik, il leader dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell’est dell’Ucraina, che recentemente Mosca ha riconosciuto come indipendente insieme alla Repubblica di Donetsk, ha detto che “in un prossimo futuro” potrebbe essere organizzato un referendum per decidere l’annessione alla Russia. Lo riferiscono le agenzie russe. “Il popolo eserciterà il proprio diritto costituzionale assoluto ed esprimerà la propria opinione sulla possibilità di unificazione con la Federazione Russa – ha aggiunto Pasechnik ai giornalisti – sono fiducioso per qualche motivo che accadrà questo”

10.53 Ucraina: Urso, Italia esposta a rischio attacchi cyber

“Siamo esposti a rischi cyber, siamo vulnerabili agli attacchi. Sia quelli a fini di estorsione, sia eventuali attacchi a fini terroristici, sia ovviamente agli attacchi degli Stati. Non è un caso che la Russia è il paese più attrezzato agli attacchi cybernetici”. Così il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a Sky Tg24.

10.48 Ucraina: Borrell esclude che Putin tagli petrolio e gas a Europa

L’alto rappresentante dell’Ue per la Sicurezza europea, Josep Borrell, ha escluso che il presidente russo Vladimir Putin possa ordinare un taglio delle forniture di petrolio e gas all’Europa come rappresaglia per la dura sanzioni economiche imposte a Mosca in risposta alla sua invasione dell’Ucraina.

La Russia “ha bisogno di vendere petrolio e gas”, ha sottolineato Borrell, a margine del Forum di Doha. Il diplomatico spagnolo ha ricordato che Mosca ottiene dalla vendita di idrocarburi “una notevole quantità di risorse finanziarie di cui ha bisogno, perchè le sanzioni hanno bloccato gli asset che della Banca centrale russa nelle banche americane, europee e giapponesi”.

10.44 Ucraina: Blinken, gli Usa sostengono i tentativi di Bennett

Gli Usa sostengono i tentativi del premier Naftali Benett di riportare la pace in Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken al termine dell’incontro con il ministro degli esteri Yair Lapid. Blinken da stasera parteciperà al ‘Summit del Negev’ dove saranno presenti i ministri degli esteri di Emirati Arabi, Bahrein, Marocco ed Egitto. “Il popolo di Israele si è schierato con l’Ucraina in molte maniere” compresi gli aiuti umanitari, ha spiegato Blinken sottolineando, citato dai media, che il governo di Bennett “ha condannato l’invasione russa” e si è impegnato a non aggirare le sanzioni contro la Russia

06:20 Media ucraini: forze di Kiev recuperano terreno

Media ucraini segnalano che le forze di Kiev hanno recuperato terreno sul campo, riprendendo il controllo anche di alcuni centri urbani. Secondo il Kyiv Independent le due cittadine di Poltavka e Malynivka, nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, sono state liberate mentre precedentemente aveva annunciato la liberazione della città di Trostyanets, nella regione settentrionale di Sumy.

04:41 Kiev: ucciso in un raid un altro generale russo

Il gennerale russo Yakov Rezantsev è stato ucciso in un attacco vicino alla città di Kherson, nel sud del Paese. Lo riferisce il ministero ucraino della Difesa citato dalla Bbc. Secondo una fonte occidentale si tratterebbe del settimo generale dell’esercito russo rimasto ucciso in Ucraina.

04:37 Gb: allentamento delle sanzioni con il ritiro russo

La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha spiegato che Londra potrebbe allentare le sanzioni alla Russia se Mosca si impegnasse per un completo cessate il fuoco in Ucraina e ritirasse le truppe.

03:44 Aiea: “Preoccupati per i lavoratori di Chernobyl”

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha espresso “preoccupazione” per i lavoratori alla centrale nucleare di Chernobyl dopo che le forze russe hanno preso il controllo di Slavutych, dove molti di loro vivono. Non c’è stata rotazione del personale presso la centrale nucleare per quasi una settimana, ha riferito l’ente regolatore” ucraino.

“‘Non ci sono informazioni su quando o sè ci sarà un nuovo cambio di turno di lavoro, ha riferito”, ha continuato Grossi.

03:27 Musk: “Putin più ricco di me. Non possiamo lasciargli l’Ucraina”

Aveva già sfidato Putin a un corpo a corpo. Ora Elon Musk torna a parlare del presidente russo: “Ritengo sia significativamente più ricco di me”, ha detto in un’intervista a Business Insider, aggiungendo di essere sorpreso dal fatto che “ai nostri tempi” ci sia la guerra. “Non possiamo lasciare che Putin si prenda l’Ucraina”.

03:00 Trump: Obama ha dato via la Crimea, Biden l’Ucraina

La guerra in Ucraina diventa uno degli argomenti del comizio di Donald Trump in Georgia. L’ex presidente attacca gli inquilini democratici della Casa Bianca: “Obama ha dato via la Crimea, io non ha dato via nulla, e ora Biden sta dando via l’intera Ucraina”.

01:50 Varsavia: parole di Biden commoventi

Il duro discorso di Biden a Varsavia è stato apprezzato dal governo polacco. “Il presidente della nazione più potente al mondo è venuto a Varsavia e ha parlato molto chiaramente dell’aggressione russa: ha detto ai russi che c’è sempre tempo per cambiare un dittatore. È stata un’esperienza molto commovente e profonda”, ha detto il portavoce polacco Lukasz Jasina. “Putin – ha aggiunto il rappresentante polacco – non può essere riaccettato nella nostra società”

01:18 Wp, funzionari della Casa Bianca spiazzati da Biden

I funzionari della Casa Bianca sono stati colti di sorpresa da Joe Biden: nel discorso pronunciato a Varsavia non c’era nessun riferimento al fatto che Vladimir Putin non potesse restare al potere. Il presidente americano lo ha detto a braccio. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Non è comunque la prima volta che Biden decide di lanciare un messaggio autonomamente. Lo ha fatto anche quando ha definito Putin un criminale di guerra.

01:00 Bombe su Kiev, 4 feriti

Secondo il Kyiv independent, c’è stato un nuovo attacco nella zona di Kiev con 4 feriti tra cui un minore. È successo a Boyarka, centro 20 chilometri a sudovest della capitale.

00:20 Biden ai leader dell’opposizione bielorussa: “Vi sosteniamo”

Il presidente americano, Joe Biden, ha parlato con la leader dell’opposizione bielorussa in esilio, Sviatlana Tikhanovskaya, mentre era in volo sull’Air Force One. Secondo una nota della Casa Bianca, l’ha ringraziata per aver assistito al suo discorso in Varsavia e ha sottolineato “il supporto continuo degli Usa al popolo bielorusso nella difesa e avanzamento dei diritti umani, compresa la libertà di espressione ed elezioni libere e giuste”.













