ULTIM’ORA MARANO, ESPLODE BOMBOLA DEL GAS A CASTELBELVEDERE: TRA I FERITI UN RAGAZZO DI 14 ANNI

893 Visite

Bombola del gas è esplosa poco fa in un appartamento di via Castelbelvedere, alla periferia di Marano. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero due i feriti: un ragazzo di 14 anni, che non è in gravi condizioni; l’altro è un tecnico che stava eseguendo lavori alla condotta del gas dell’abitazione. Sulle sue condizioni non vi sono al momento notizie. L’esplosione ha sventrato la cucina della casa in cui erano in corso gli interventi di sostituzione di una condotta e danneggiato altri vani della palazzina. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Marano e i vigili del fuoco. Si indaga sulle cause. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS