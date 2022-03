UCRAINA, SIRENE ANTIAEREO SUONANO IN DIVERSE CITTA’. ZELENSKY: LA SOVRANITA’ TERRITORIALE VA GARANTITA

111 Visite

06:05 Sirene antiaereo suonano in diverse città

Le sirene anti-aereo sono tornate a suonare questa mattina in diverse città in Ucraina. Lo riferiscono media locali citati dalla Bbc. L’allarme è risuonato nella capitale Kiev e nelle città di Cherkasy e Kropyvnytskyinel centro del Paese, a Zaporizhia e Dnipro nel sud-est, a Zhytomyr nell’est e a Kharkiv e Sumy nel nord-est.

05:20 Onu: crescenti informazioni su fosse comuni a Mariupol

L’Onu ha ricevuto un numero “crescente” di informazioni che confermerebbero l’esistenza di fosse comuni nella città ucraina assediata di Mariupol, e ha ottenuto “informazioni satellitari” su una di queste fosse comuni. Lo ha affermato Matilda Bogner, capo della missione delle Nazioni Unite di monitoraggio in Ucraina.

04:46 Gb, sanzioni anche a un produttore di droni russo

Il Regno Unito ha imposto sanzioni a 65 individui ed entità legati all’invasione della Russia in Ucrina, compresa – secondo il Guardian – la Kronshtadt, azienda che opera nel campo della Difesa e che è principale produttore del drone Orion usato da Mosca.

04.00 Gb: Mosca usa sempre più i droni senza pilota

La Russia sta facendo ricorso sempre di più, nella sua offensiva in Ucraina, a droni senza pilota, secondo l’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica, riferisce la Bbc . Stando al ministero britannico della Difesa infatti “le robuste difese aeree ucraine hanno quasi certamente spinto a limitare il numero di voli con equipaggio”.

02:40 Gran Bretagna invierà scorte di cibo per 2,4 milioni

Il governo britannico donerà cibo per due milioni di sterline (2,4 milioni di euro) all’Ucraina. Lo riferisce il ministro degli esteri del Regno Unito, Liz Truss. La donazione, ha sottolineato il ministro, è una risposta alla richiesta diretta del governo ucraino e includerà principalmente cibo secco e non deperibile, prodotti in scatola e acqua. I beni saranno inviati ai magazzini in Polonia e Slovacchia, che li forniranno al governo ucraino a partire dall’inizio della prossima settimana, in coordinamento con l’Onu e la Croce Rossa.

02:20 Allarme traffico esseri umani, l’Interpol in Moldavia

L’Interpol ha inviato una sua squadra in Moldavia per l’alto rischio di traffico di esseri umani legato alla massiccia ondata di profughi in arrivo dall’Ucraina. Dall’inizio dell’invasione russa sono 380mila gli ucraini fuggiti nella vicina Moldavia, che ha una popolazione di 2,6 milioni di abitanti ed è uno dei paesi più poveri d’Europa. La squadra dell’Interpol sarà nella capitale Chisinau e in diversi campi profughi. L’agenzia ha già ricevuto segnalazioni di trafficanti appostati ai checkpoint per approfittare di ucraini “vulnerabili”. I “bambini e minori non accompagnati” sono esposti al rischio maggiore.

01:50 I russi di Wagner dovevano uccidere Zelensky

Toccava al gruppo militare privato russo Wagner assassinare Zelensky. In questi giorni sono circolate molte indiscrezioni sui piani per eliminare il presidente ucraino. Markian Lubkivskyi, alto consigliere del ministro della Difesa ucraino, ha detto alla Cnn che Wagner voleva uccidere sia Zelensky che il primo ministro Denys Shmyhal. “Volevano assassinare la leadership dell’Ucraina: questo era l’obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina senza alcun successo”, ha detto Lubkivskyi. “Tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale”, ha affermato.

01:30 Teatro di Mariupol, 600 sopravvissuti, 300 morti

Sono 600 le persone sopravvissute all’attacco al teatro di Mariupol del 16 marzo. Lo ha detto Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco, sul suo canale Telegram. Circa 300 le vittime, che si trovavano ai piani superiori dell’edificio e nel retro del teatro.

01:08 Zelensky: “La sovranità territoriale deve essere garantita”

Il presidente ucraino Zelensky parla alla nazione in un video e indica alcuni punti chiave del negoziato con i russi: “I negoziati con la Russia devono essere significativi. La sovranità dell’Ucraina deve essere garantita e l’integrità territoriale deve essere assicurata”.













