UCRAINA, ZELENSKY: CITTA’ RIDOTTE IN CENERE. FALLITO TENTATIVO DI ACCERCHIARE KIEV

9.20 Orban a Zelensky: “Inaccettabili sanzioni su energia”

La richiesta avanzata da alcuni Paesi e dallo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di estendere le sanzioni contro la Russia all’energia “è inaccettabile, contraria agli interessi del popolo ungherese”. Così il premier, Viktor Orban, in un video su twitter, a margine del Consiglio europeo. “L’85% del gas e più del 60% del petrolio in Ungheria provengono dalla Russia” ha spiegato Orban, sottolineando come l’imposizione di sanzioni nel comparto energetico si tradurrebbe in un rallentamento dell’economia ungherese. In questo modo “saremmo noi a pagare il prezzo della guerra”, ha puntualizzato il premier, aggiungendo che l’Ungheria non è stata il solo Paese a sostenere questa posizione. Nel suo intervento in videoconferenza al vertice Ue, Zelensky aveva criticato Orban per la sua posizione rispetto a Mosca e le sue esitazioni sulle sanzioni e sull’invio di armi all’Ucraina: “Ungheria, decidi da che parte stare” aveva detto il leader ucraino.

9.04 Missili su base ucraina vicino Dnipro

Due missili hanno colpito la notte scorsa una struttura militare ucraina nella periferia di Dnipro, la terza città dell’Ucraina, nella parte centro-orientale del Paese. Lo fa sapere su Telegram il governatore del distretto di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, secondo quanto riporta Ukrinform. Secondo Reznichenko l’attacco ha provocato “gravi danni” e i soccorritori sono al lavoro per capire se ci sono persone tra le macerie. “Una notte allarmante. Due attacchi missilistici contro un’unità militare alla periferia del Dnepr. Danni gravi”, si legge nel messaggio.

La Timeline del conflitto

8.50 Mosca colpisce deposito di carburante

Mosca ha centrato un deposito di carburante dell’esercito ucraino colpendono con missili cruise dal mare. Il ministero della Difesa russo, riporta la Reuters, ha detto di aver colpito uno dei principali depositi di rifornimento fuori Kiev con un missile “Kalibr”. Igor Konashenkov, portavoce del ministero, ha detto che l’attacco è avvenuto giovedì pomeriggio e i missili sono partiti dal mare. Konashenkov ha detto che il deposito serviva alle forze ucraine attive nel centro del Paese. Mosca ha anche informato che, dall’inizio di quella che continua a definire “operazione militare speciale” in Ucraina, lo scorso 24 febbraio, sono stati distrutti 204 sistemi di difesa aerea ucraini, 1.587 carri armati e altri veicoli blindati, 261 droni.

06:00 Zelensky all’Ue: città ridotte in cenere

Emergono nuovi dettagli sul discorso pronunciato dal presidente ucraino Zelensky davanti al Consiglio Ue. “La Russia ha lanciato missili contro Babyn Yar. Ha già distrutto più di 230 scuole e 155 asili. Ha ucciso 128 bambini. Lancia missili contro le università. Brucia i quartieri residenziali con l’artiglieria a razzo. Intere città, villaggi. Semplicemente ridotte in cenere. Non resta niente. L’esercito russo ha ucciso i giornalisti. Anche se hanno visto la scritta ‘Press’ su di loro. Potrebbe non essere stato loro insegnato a leggere. Solo per uccidere”.

05:20 Zelensky: grazie per le sanzioni, ma sono arrivate un po’ tardi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’Europa si è mossa “un po’ troppo tardi” per fermare l’invasione russa, perché non ha sanzionato prima Mosca e non ha bloccato prima il gasdotto Nord Stream 2. “Avete applicato sanzioni, vi siamo grati. Questi sono passi importanti, ma è stato tardi”, ha detto nel videocollegamento con il Consiglio europeo.

05:00 Ira di Medvedev contro l’Ue: “Folle pensare di condizionarci”

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev si scaglia contro le sanzioni occidentali. “Folle pensare di condizionarci in questo modo, le sanzioni avranno l’unico effetto di consolidare la società russa”. Medvedv è uno degli esponenti russi colpito personalmente dalle sanzioni.

04:40 Usa: 60% dei missili russi ha fallito l’obiettivo

Il tasso di errore dei missili russi ad alta precisione ha raggiunto il 60 per cento. Lo hanno riferito alla Reuters tre fonti statunitensi e questo potrebbe spiegare – aggiunge l’agenzia – “perchè la Russia non abbia raggiunto, in un mese di invasione, quelli che vengono considerati obiettivi di base, ovvero la neutralizzazione della forza aerea ucraina”.

04:00 Kiev: fallito il tentativo russo di accerchiare la capitale

I tentativi della Russia di accerchiare la città di Kiev e di bloccare quella Chernihiv non hanno avuto successo, secondo l’ultimo rapporto d’intelligence pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Così come gli sforzi russi di conquistare Popasna, Rubizhne e Mariupol. La Russia – secondo le stesse fonti – “cercherà di riprendere le operazioni offensive in direzione delle città di Brovary e Boryspil per bloccare Kiev da est”. Le truppe russe stanno anche bloccando le città di Sumy e Kharkiv e colpendo le infrastrutture civili, affermano gli ufficiali ucraini. Il ritiro di alcune unità russe è dovuto alla “perdita di oltre il 50% del personale”.

02:05 Zelensky a Orbán: “È ora di decidere con chi stai”

“Ungheria, devi decidere tu con chi stai. Sei uno stato sovrano”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al Consiglio europeo rivolgendosi al premier ungherese Viktor Orbán. Zelensky nella seduta ha ringraziato i Paesi europei, tra cui l’Italia, che hanno sostenuto l’adesione dell’Ucraina all’Ue.

01:50 Biden incontrerà le truppe in Polonia

Il presidente Biden incontrerà alle 16 a Rzeszow, in Polonia a circa 100 chilometri dal confine con l’Ucraina, le truppe Usa stanziate “a difesa del fianco orientale della Nato”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden a Varsavia avrà un colloquio con il presidente polacco Andrzej Duda.

01:30 Gb: Kiev sta colpendo obiettivi strategici russi

Secondo l’intelligence britannica, le forze ucraine hanno lanciato attacchi “contro obiettivi di alto valore” strategico nelle aree occupate dai russi (il riferimento è alla nave da sbarco e ai depositi di munizioni distrutti a Berdyansk) ed “è probabile che gli ucraini continueranno a prendere di mira le risorse logistiche” dei russi.













